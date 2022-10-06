    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, ю-з

    755мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.4eur58.06
    "Дистанционные" повесткиПремия ФонтанкиКино про ЧВКСправочник мобилизацииФинская границаОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Zydrune сделает всё, чтобы в Петербурге началось наводнение. Бонусом — необычное тепло

    6951
    1 комментарий

    В Петербурге в четверг будет тепло, ветрено и дождливо.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 октября местами ожидаются умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 12–14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

    Как поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в регионе определяет тёплый сектор североатлантического циклона, выходящего своим центром с запада на север Скандинавии.

    «Названный немецкими метеорологами труднопроизносимым именем Zydrune, он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, принесет небольшие дожди и усилит ветер. При этом температура подрастёт и окажется на 3–4° выше климатической нормы. Температура воздуха +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — пишет Леус.

    На побережье и в акватории Финского залива скорость ветра, по его словам, в порывах будет достигать 17–22 м/с (особенно в вечерние часы), что создаёт благоприятные условия для формирования нагонного наводнения. О том, что в Петербурге начинается период наводнений, вчера предупреждал и главный синоптик города Александр Колесов.

    По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым 6 октября за последние 10 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 3 до 12 градусов в течение суток. Самое холодное 6 октября выдалось в 1975 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 16.

    В пятницу и субботу станет чуть прохладнее, возможны небольшие дожди при порывистом ветре.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close