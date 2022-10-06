Zydrune сделает всё, чтобы в Петербурге началось наводнение. Бонусом — необычное тепло

В Петербурге в четверг будет тепло, ветрено и дождливо.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 6 октября местами ожидаются умеренные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, днём в прибрежных районах порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 12–14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Как поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в регионе определяет тёплый сектор североатлантического циклона, выходящего своим центром с запада на север Скандинавии.



«Названный немецкими метеорологами труднопроизносимым именем Zydrune, он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, принесет небольшие дожди и усилит ветер. При этом температура подрастёт и окажется на 3–4° выше климатической нормы. Температура воздуха +13…+15 градусов, по области +11…+16 градусов. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — пишет Леус.

На побережье и в акватории Финского залива скорость ветра, по его словам, в порывах будет достигать 17–22 м/с (особенно в вечерние часы), что создаёт благоприятные условия для формирования нагонного наводнения. О том, что в Петербурге начинается период наводнений, вчера предупреждал и главный синоптик города Александр Колесов.



По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день в Петербурге может стать самым тёплым 6 октября за последние 10 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, от 3 до 12 градусов в течение суток. Самое холодное 6 октября выдалось в 1975 году, минус 3 днём, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 16.

В пятницу и субботу станет чуть прохладнее, возможны небольшие дожди при порывистом ветре.



Скриншот с www.meteo.nw.ru Поделиться Поделиться



