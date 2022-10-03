В Петербурге отменили разводку мостов. Еженощному ритуалу мешает ветер

Петербургским водителям можно расслабиться и не заглядывать в график разводки мостов. В ночь на 4 октября переправы останутся наведёнными.



Как сообщили в «Мостотресте» 3 октября, решение не разводить мосты в ночь с понедельника на вторник принято с оглядкой на непогоду. В городе ждут усиления ветра до 12–13 метров в секунду — такой ветер способен раскачать крыло разводного пролета.

Понедельник в Петербурге выдался дождливым и ветреным. В МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждали, что задувать в городе может со скоростью до 17 метров в секунду. Во вторник, судя по прогнозам, удержать зонтик будет не легче.