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    Пришла и «нахулиганила». Петербургская погода доставила проблем горожанам

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    Непогода успела серьёзно «похулиганить» в Петербурге. Из-за сильного ветра нескольким горожанам придётся ремонтировать машины.

    О дереве, упавшем на «Ладу», оставленную на улице Емельянова, днём 3 октября рассказал местный житель. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП».

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    С той же проблемой столкнулся владелец машины, припаркованной у дома 111 на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщила читательница «Фонтанки».

    Читатель «Фонтанки»

    Не устоял и светофор, размещённый на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. Пешеходам приходится маневрировать.

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    Еще одно дерево «приземлилось» перед одним из подъездов дома на Конторской улице.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Ранее «Фонтанка» писала, что дерево также упало на машину в Кировске. Зрелище было ужасающим: один кусок дерева торчал из бокового окна, другой — из лобового.

    Комитет по благоустройству Петербурга сообщал, что из-за разгула стихии в Петербурге закрывают городские сады и скверы. Порывы ветра сегодня достигают 17 м/с.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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