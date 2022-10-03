Пришла и «нахулиганила». Петербургская погода доставила проблем горожанам

О дереве, упавшем на «Ладу», оставленную на улице Емельянова, днём 3 октября рассказал местный житель. Фотографии появились в группе «ДТП и ЧП».

С той же проблемой столкнулся владелец машины, припаркованной у дома 111 на проспекте Народного Ополчения. Об этом сообщила читательница «Фонтанки».

Не устоял и светофор, размещённый на пересечении набережной реки Фонтанки и Гороховой улицы. Пешеходам приходится маневрировать.

Еще одно дерево «приземлилось» перед одним из подъездов дома на Конторской улице.

Ранее «Фонтанка» писала, что дерево также упало на машину в Кировске. Зрелище было ужасающим: один кусок дерева торчал из бокового окна, другой — из лобового.



Комитет по благоустройству Петербурга сообщал, что из-за разгула стихии в Петербурге закрывают городские сады и скверы. Порывы ветра сегодня достигают 17 м/с.

