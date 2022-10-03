Из-за ветра в Петербурге закрывают сады и скверы. Дорожники готовятся к возможным подтоплениям

Пока непогода сдувает Петербург, комитет по благоустройству закрывает городские сады и скверы. Порывы ветра 3 октября достигают 17 м/с.
«Председатель комитета по благоустройству дал распоряжение садово-парковым предприятиям обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия разгула стихии. В первую очередь это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части», — отмечают в пресс-службе ведомства. А городские коммунальщики, несмотря на ветер, сгребают осеннюю листву.
Кроме ветра, синоптики обещают Петербургу и сильный дождь. Поэтому дорожникам поручили проверить системы водоотвода на городских улицах и готовиться к возможным вызовам на подтопления. Водителям на заметку: на отдельных участках дорог движение при необходимости может быть ограничено.
Гражданам советуют быть максимально осторожными на улице, ходить подальше от деревьев и высоких конструкций и не парковать под ними свой транспорт. Сообщить о подтоплениях, упавших деревьях и сломанных ветках можно по телефону круглосуточной дежурной службы 314-60-13.
С юга в Петербург идет активный циклон, несущий облачность и дожди. Как сообщал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, порывы ветра могут достигать 13–18 м/с. До этого циклон успел вылить на Смоленск половину месячной нормы осадков.