Из-за ветра в Петербурге закрывают сады и скверы. Дорожники готовятся к возможным подтоплениям

«Председатель комитета по благоустройству дал распоряжение садово-парковым предприятиям обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия разгула стихии. В первую очередь это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части», — отмечают в пресс-службе ведомства. А городские коммунальщики, несмотря на ветер , сгребают осеннюю листву .

Кроме ветра, синоптики обещают Петербургу и сильный дождь. Поэтому дорожникам поручили проверить системы водоотвода на городских улицах и готовиться к возможным вызовам на подтопления. Водителям на заметку: на отдельных участках дорог движение при необходимости может быть ограничено.

Гражданам советуют быть максимально осторожными на улице, ходить подальше от деревьев и высоких конструкций и не парковать под ними свой транспорт. Сообщить о подтоплениях, упавших деревьях и сломанных ветках можно по телефону круглосуточной дежурной службы 314-60-13.