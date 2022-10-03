Циклон меняет погоду в Петербурге

Солнце порадовало нас в выходные, а теперь возвращается типичная осенняя погода.

«Сегодня погоду в Северной столице сформирует активный циклон, приближающийся с юга. Его стараниями в регионе облачно, во второй половине дня дожди, на юге области местами сильные», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 октября в Петербурге будет облачно, во второй половине дня дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 7–9 градусов.

Порывы ветра, по его словам, могут достигать 13–18 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.



По данным «Яндекс.Погоды», согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 3 до 13 градусов в течение суток, так что сегодняшние показатели — в пределах нормы. Самое холодное 3 октября выдалось в 1976 году, когда днём было минус 7, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 19.



Во вторник временами пройдут дожди, ночью местами сильные, и станет на пару градусов теплее.

