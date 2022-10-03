В Петербург пришла непогода. Как живёт накрытый облаками город?

Минувшие солнечные выходные уступили место пасмурному понедельнику. Типичная осенняя погода «облачила» петербуржцев в тёплые шарфы и шапки. Корреспондент «Фонтанки» прошёлся по улицам города, накрытого облаками, днём 3 октября.
Одежда местных не отличается единообразием: кто-то принарядился в чересчур короткую для такого дня юбку, часть горожан надели осенние куртки, а кто-то укутался в пальто. На кадрах — растрёпанные волосы спешащих горожанок. Уберечь их от ветра сегодня — задача не из лёгких.
Несмотря на ненастье, некоторые вышли из дома, чтобы позаниматься спортом. Наш фотограф заметил на набережной бегуна.
«Фонтанка» писала, что 3 октября в Петербурге будет облачно, во второй половине дня дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Воздух днём прогреется до 7–9 градусов.