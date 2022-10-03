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    Циклон, идущий к нам, вылил на Смоленск половину месячной нормы дождя. Но есть и хорошая новость

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    Есть надежда, что самый мощный удар циклона мы проспим. А во второй половине недели погода в Петербурге обещает быть чуть лучше, то есть теплее, чем в начале. Прогноз даёт главный синоптик города Александр Колесов.

    «Циклон, изрядно промочив Беларусь и Москву, приближается с юга к Ленинградской области. Осадки уже подошли к южным районам области, а к обеду дойдут и до Санкт-Петербурга. В течение второй половины дня дождь будет усиливаться, но самый сильный ожидается в течение предстоящей ночи. С приближением циклона усиливается и ветер, поэтому всю вторую половину дня северо-восточный ветер будет достигать 10–15 м/с. Погода сегодня будет не только не комфортная, но и прохладная. Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге +8…+9 гр.», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: телеграм-канал Александра Колесова
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    Обильные осадки прошли минувшей ночью в центральных областях Европейской России, особенно интенсивные — на юге и западе региона. Например, в Липецкой, Орловской и Калужской областях выпало около трети от месячной нормы октября, а в Смоленской области — больше половины, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По прогнозу Колесова, холодно у нас будет только в начале недели, а в дальнейшем потеплеет, «и до выходных дней днем будет +10…+14 гр., но с дождями».

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Фото: телеграм-канал Александра Колесова

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