Циклон, идущий к нам, вылил на Смоленск половину месячной нормы дождя. Но есть и хорошая новость

Есть надежда, что самый мощный удар циклона мы проспим. А во второй половине недели погода в Петербурге обещает быть чуть лучше, то есть теплее, чем в начале. Прогноз даёт главный синоптик города Александр Колесов.



«Циклон, изрядно промочив Беларусь и Москву, приближается с юга к Ленинградской области. Осадки уже подошли к южным районам области, а к обеду дойдут и до Санкт-Петербурга. В течение второй половины дня дождь будет усиливаться, но самый сильный ожидается в течение предстоящей ночи. С приближением циклона усиливается и ветер, поэтому всю вторую половину дня северо-восточный ветер будет достигать 10–15 м/с. Погода сегодня будет не только не комфортная, но и прохладная. Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге +8…+9 гр.», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале.

