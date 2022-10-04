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    Непогода устроила ветровал в садах и парках Петербурга. Комблаг подсчитал потери в деревьях

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Комитет по благоустройству Петербурга утром 4 октября подсчитал ущерб зеленым насаждениям после первого дня разгула стихии в городе. Непогода свалила под сотню деревьев. Местами приходилось быстро освобождать от них дороги в час пик.

    По данным садово-парковых предприятий, порывы ветра не выдержали более 70 деревьев, сообщает 4 октября пресс-служба комитета по благоустройству. Самыми пострадавшими районами стали Колпинский, Петроградский и Приморский. По сигналам о ветровале на городских улицах подведомственные предприятия выезжали 19 раз.

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    «Часто были заблокированы целые полосы проезжей части, да еще в час-пик — как на Новороссийской улице, у оживленного пешеходного перехода из парка к МФЦ. Спецтехника дорожных служб максимально быстро сдвинула упавшие деревья, освободив путь машинам и пешеходам. Затем стволы распиливали и вывозили грузовики садово-парковых предприятий», — отмечают в комитете.

    Ветер валил также заборы, металлоконструкции и пластиковые ограждения. А вот информации о застоях воды, к которым тоже готовились на всякий случай, в дежурную службу комитета не поступало.

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    В понедельник, 3 октября, с юга в Петербург пришел циклон, принесший дожди и сильный ветер. Из-за непогоды в городе закрыли сады и скверы и отменили разводку мостов. «Фонтанка» показывала последствия разгула стихии. К утру 4 октября спасатели успели отработать 112 вызовов на последствия непогоды. За ночь в Петербурге вылилась пятая часть месячной нормы осадков. Дожди продолжатся и сегодня.

    Сообщить об упавшем дереве или застое воды на проезжей части или тротуаре можно по телефону круглосуточной дежурной службы комитета: 314–60–13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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