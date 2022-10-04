112 раз. Спасатели показывают, что им пришлось делать ночью в Петербурге

Спасатели и городские служб жизнеобеспечения всю ночь устраняли последствия непогоды в Петербурге. К счастью, из-за разгула стихии никто не пострадал.
Как сообщает городское ГУ МЧС, по данным на 8 часов утра 4 октября, сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 112 выездов на вызовы. Они убирали рухнувшие деревья и слабо закреплённые конструкции или ликвидировали угрозу падения. На кадрах ведомства — упавшие светофоры и дорожные знаки.
«Все силы и средства РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) полностью готовы к ликвидации возможных происшествий, связанных с непогодой», — подчёркивают в управлении.
ГУ МЧС по Петербургу
В понедельник в Петербург пришёл с юга циклон, несущий дожди и порывистый ветер. Последствия не заставили себя ждать, пришлось даже отменить разводку мостов. Вчера днём и вечером спасатели 88 раз выезжали устранять последствия непогоды. За ночь в городе вылилась пятая часть месячной нормы осадков, а в Ленобласти местами — половина. Сегодня в городе снова ожидаются дожди.