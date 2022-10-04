    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, с-в

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.57eur54.39
    Идеальный шторм демографиииПремия ФонтанкиКонтракт на вагоны метроПрисоединение территорийМобилизация в ПетербургеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    112 раз. Спасатели показывают, что им пришлось делать ночью в Петербурге

    3707
    обсудить
    Фото: ГУ МЧС по Петербургу
    ПоделитьсяПоделиться

    Спасатели и городские служб жизнеобеспечения всю ночь устраняли последствия непогоды в Петербурге. К счастью, из-за разгула стихии никто не пострадал.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, по данным на 8 часов утра 4 октября, сотрудники пожарно-спасательных подразделений совершили 112 выездов на вызовы. Они убирали рухнувшие деревья и слабо закреплённые конструкции или ликвидировали угрозу падения. На кадрах ведомства — упавшие светофоры и дорожные знаки.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Все силы и средства РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) полностью готовы к ликвидации возможных происшествий, связанных с непогодой», — подчёркивают в управлении.

    ГУ МЧС по Петербургу

    В понедельник в Петербург пришёл с юга циклон, несущий дожди и порывистый ветер. Последствия не заставили себя ждать, пришлось даже отменить разводку мостов. Вчера днём и вечером спасатели 88 раз выезжали устранять последствия непогоды. За ночь в городе вылилась пятая часть месячной нормы осадков, а в Ленобласти местами — половина. Сегодня в городе снова ожидаются дожди.

    Фото: ГУ МЧС по Петербургу

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close