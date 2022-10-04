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    МЧС подводит итоги ветреного дня в Петербурге. Среди жертв деревья, машины и дорожные знаки

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    Больше двухсот спасателей разбирались с последствиями ветра, бушевавшего в Петербурге 3 октября. Сводками с погодного фронта поделились в МЧС России, предупредив о новом сногсшибательном дне.

    Как сообщили в пресс-службе, за день пожарно-спасательные подразделения отработали 88 заявок. Поврежденные конструкции, не устоявшие перед ветром деревья, светофоры и знаки убирали силами 215 человек. Расслабляться не планируют.

    «Ливень и сильный ветер, по прогнозам синоптиков, в Северной столице продолжатся и 4 октября», — предупреждают в ведомстве.

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    Разгулявшийся в Петербурге ветер вынудил закрыть сады и скверы и отменить разводку мостов.

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