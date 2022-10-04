МЧС подводит итоги ветреного дня в Петербурге. Среди жертв деревья, машины и дорожные знаки

Больше двухсот спасателей разбирались с последствиями ветра, бушевавшего в Петербурге 3 октября. Сводками с погодного фронта поделились в МЧС России, предупредив о новом сногсшибательном дне.



Как сообщили в пресс-службе, за день пожарно-спасательные подразделения отработали 88 заявок. Поврежденные конструкции, не устоявшие перед ветром деревья, светофоры и знаки убирали силами 215 человек. Расслабляться не планируют.