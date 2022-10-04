Циклон продолжает формировать погоду в Петербурге. Что он нам готовит на второй день

Ливня сегодня не ожидается, только умеренный дождь. Зонтики понадобятся и в ближайшие дни.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 октября в Петербурге будет облачно, днём небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит 8–10 градусов. По данным «Яндекс.Погоды», выпадет 5,6 мм осадков.



«Сегодня Северная столица останется во власти циклонического вихря. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он предсказывает порывистый ветер и повышение атмосферного давления до 754 мм рт. ст., что, впрочем, ниже нормы.

