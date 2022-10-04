Циклон продолжает формировать погоду в Петербурге. Что он нам готовит на второй день

Ливня сегодня не ожидается, только умеренный дождь. Зонтики понадобятся и в ближайшие дни.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 октября в Петербурге будет облачно, днём небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит 8–10 градусов. По данным «Яндекс.Погоды», выпадет 5,6 мм осадков.
«Сегодня Северная столица останется во власти циклонического вихря. Он сформирует в регионе облачную, с неустойчивыми прояснениями, погоду, пройдут кратковременные дожди», — поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он предсказывает порывистый ветер и повышение атмосферного давления до 754 мм рт. ст., что, впрочем, ниже нормы.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от 4 до 14 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 4 октября выдалось в 1976 году, минус 4 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 20, напоминает «Яндекс».
В среду, по прогнозу СЗ УГМС, ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура — 8–10 градусов.
Дожди и сильный ветер в Петербурге принёс циклон, идущий с юга. Вчера днём и вечером спасатели 88 раз выезжали устранять последствия непогоды. За ночь в городе вылилась пятая часть месячной нормы осадков, а в Шлиссельбурге — половина.