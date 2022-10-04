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    Под Петербургом местами выпало больше половины месячной нормы осадков. Ветер был такой, что сдувал грузовики

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    За минувшую ночь 4 октября в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, выпало 12 мм осадков, что составляет 19 %, или одну пятую от месячной нормы октября. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области дожди местами были ещё более интенсивными. Так, метеостанция Шлиссельбурга зафиксировала 33 мм осадков — более половины месячной нормы.

    Напомним, вчера днём и вечером, после прихода циклона, пожарно-спасательные подразделения отработали 88 заявок. Поврежденные конструкции, не устоявшие перед ветром деревья, светофоры и знаки убирали больше двухсот спасателей. Ветер был такой силы, что приводил в движение припаркованные фургоны. Такие случаи сняли на видео петербуржцы на Школьной улице в Буграх и на проспекте Героев. Видео опубликованы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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