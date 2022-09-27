Минобороны не будет требовать принудительного возвращения граждан в Россию

Министерство обороны России не обращалось в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения граждан РФ, которые там находятся. Об этом 27 сентября сообщает военное ведомство в своём Telegram-канале.



«Не направляло (обращений. — Прим. ред.), не разрабатывало и не планирует», — уточнили в министерстве.



Ранее глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что между Россией и республикой есть договор об оказании правовой помощи, обмене осужденных и экстрадиции преступников. Основанием для выдачи въехавших в страну после объявления частичной мобилизации может быть только факт совершения человеком уголовно наказуемого деяния, которое является таким не только в России, но и в Казахстане. И при этом человек объявлен в международный розыск.

