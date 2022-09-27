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    Ситуация на границах

    Минобороны не будет требовать принудительного возвращения граждан в Россию

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    Министерство обороны России не обращалось в государственные органы Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения граждан РФ, которые там находятся. Об этом 27 сентября сообщает военное ведомство в своём Telegram-канале.

    «Не направляло (обращений. — Прим. ред.), не разрабатывало и не планирует», — уточнили в министерстве.

    Ранее глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что между Россией и республикой есть договор об оказании правовой помощи, обмене осужденных и экстрадиции преступников. Основанием для выдачи въехавших в страну после объявления частичной мобилизации может быть только факт совершения человеком уголовно наказуемого деяния, которое является таким не только в России, но и в Казахстане. И при этом человек объявлен в международный розыск.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что на границе России и Казахстана на территории Курганской области начали пресекать попытки проезда граждан, подлежащих мобилизации. Однако спецслужбы республики сообщали, что пункты пропуска на границе России и Казахстана работают штатно.

    Всего около 98 тыс. россиян въехали в Казахстан с 21 сентября. Более 64 тыс. человек впоследствии покинули страну.

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