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    Спецслужбы Казахстана прокомментировали публикации о «закрытии» пунктов пропуска на границе

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    Пункты пропуска на границе России и Казахстана функционируют штатно. Об этом 26 сентября заявили в республиканском комитете национальной безопасности.

    Таким образом ведомство отреагировало на сообщения, появившееся в социальных сетях. Днем начали распространяться сообщения о якобы закрытии пунктов пропуска.

    «Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — заявили в комитете национальной безопасности Казахстана.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что на границе России и Казахстана на территории Курганской области пресекаются попытки проезда подлежащих мобилизации граждан.

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