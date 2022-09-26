Спецслужбы Казахстана прокомментировали публикации о «закрытии» пунктов пропуска на границе

Пункты пропуска на границе России и Казахстана функционируют штатно. Об этом 26 сентября заявили в республиканском комитете национальной безопасности.
Таким образом ведомство отреагировало на сообщения, появившееся в социальных сетях. Днем начали распространяться сообщения о якобы закрытии пунктов пропуска.
«Пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными договорами. Официальной информации о закрытии пунктов пропуска от российской стороны не поступало», — заявили в комитете национальной безопасности Казахстана.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на границе России и Казахстана на территории Курганской области пресекаются попытки проезда подлежащих мобилизации граждан.