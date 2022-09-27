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    Ситуация на границах

    Глава МВД Казахстана объяснил, при каком условии из республики будут выдавать уклонистов

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    Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов уточнил, будут ли выдавать въехавших после объявления частичной мобилизации в РФ россиян из республики.

    Он заявил, что между Казахстаном и Россией есть договор об оказании правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников, сообщает 27 сентября издание Zakon.kz.

    Поэтому основанием для выдачи может быть только факт совершения человеком уголовно наказуемого деяния, которое является таким не только в России, но и в Казахстане. И при этом человек объявлен в международный розыск.

    «Военкоматы если будут искать — это не является правовым основанием для их выдачи», — цитирует министра издание.

    Ранее Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в республику въехали порядка 98 тыс. россиян, а выехали более 64 тыс. россиян.

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