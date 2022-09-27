Глава МВД Казахстана объяснил, при каком условии из республики будут выдавать уклонистов

Министр внутренних дел Республики Казахстан Марат Ахметжанов уточнил, будут ли выдавать въехавших после объявления частичной мобилизации в РФ россиян из республики.



Он заявил, что между Казахстаном и Россией есть договор об оказании правовой помощи, обмену осужденных и экстрадиции преступников, сообщает 27 сентября издание Zakon.kz.



Поэтому основанием для выдачи может быть только факт совершения человеком уголовно наказуемого деяния, которое является таким не только в России, но и в Казахстане. И при этом человек объявлен в международный розыск.

