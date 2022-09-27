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    Ситуация на границах

    За неделю в Казахстан въехали почти 100 тысяч россиян

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    Около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, причем более 64 тысяч потом покинули страну. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.

    По его словам, местные индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 числа получили чуть более 8 тысяч нерезидентов Казахстана. Иностранцам нужно получить ИИН, чтобы открыть счет в казахстанском банке, вести в республике предпринимательскую деятельность, покупать недвижимость и транспорт.

    «Фонтанка» рассказывала о впечатляющих пробках на границе с Казахстаном. Накануне в МВД республики заявили, что около 40 тысяч россиян за последние дни использовали страну для транзита в другие государства.

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