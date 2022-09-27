За неделю в Казахстан въехали почти 100 тысяч россиян

Около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября, причем более 64 тысяч потом покинули страну. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслана Аталыкова.



По его словам, местные индивидуальные идентификационные номера (ИИН) с 21 числа получили чуть более 8 тысяч нерезидентов Казахстана. Иностранцам нужно получить ИИН, чтобы открыть счет в казахстанском банке, вести в республике предпринимательскую деятельность, покупать недвижимость и транспорт.