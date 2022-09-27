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    «Пешком — минут 10, на машине, надеюсь, — сутки». На границе с Казахстаном по несколько дней стоят в пробках

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    Читатель «Фонтанки» поделилcя 27 сентября кадрами из пробки на подъезде к погранпереходу Озинки. Он стоит в ней третьи сутки.

    По ощущениям собеседника «Фонтанки», процентов 80 «участников пробки» — россияне. «Много каких-то «полумафиози», которые за деньги пропихивают в очереди. Цены — от 10 тысяч в середину, до 120 тысяч — в начало. Еда, вода, бензин пока есть, так что нормально, — говорит он. — Всё это покупал заранее, но сейчас уже и на месте организовывают, привозят и продают».

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    «До КПП пешком минут 10, — добавляет читатель. — За рулем, надеюсь, сутки. Ну и дальше еще казахстанская сторона».

    Ранее спецслужбы Казахстана опровергли тиражируемую в Сети информацию о том, что якобы закрыли пункты пропуска через границу. При этом ТАСС со ссылкой на российскую пограничную службу ФСБ писал о том, что на границе разворачивают подлежащих мобилизации граждан. Об аналогичных случаях на грузинской границе и в Пулково писала «Фонтанка».

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала, какая ситуация складывается на переходе «Верхний Ларс» на границе с Грузией.

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