В Казахстане назвали количество россиян, которые использовали страну для транзита в последние дни

За последние дни транзитом через Казахстан уехали 40 тысяч россиян. Об этом заявил на брифинге 26 сентября главный специалист департамента информатизации и связи МВД республики Адиль Сарсенов.
«Возможность использования россиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции. Что же касается транзита, то только за последние сентябрьские дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан РФ», — сообщил он (цитата по Informburo).
По его словам, тысячи россиян выехали через Казахстан в Кыргызстан и Узбекистан. Кроме того, за пять дней почти шесть тысяч граждан РФ вылетели через казахстанские аэропорты, это происходит на фоне новостей о «дефиците» авиабилетов в России, пояснил Сарсенов.
Как отметил и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков, с 1 по 24 сентября за получением вида на жительство обратились 115 россиян, пишет ТАСС.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что тщательно следят за ситуацией с миграцией из России и готовы принять меры, если возникнут серьезные риски из-за ее роста.