В Казахстане назвали количество россиян, которые использовали страну для транзита в последние дни

За последние дни транзитом через Казахстан уехали 40 тысяч россиян. Об этом заявил на брифинге 26 сентября главный специалист департамента информатизации и связи МВД республики Адиль Сарсенов.



«Возможность использования россиянами наших воздушных гаваней для релокации тоже является одной из причин потока иммиграции. Что же касается транзита, то только за последние сентябрьские дни Казахстан покинули 40 тысяч граждан РФ», — сообщил он (цитата по Informburo).

