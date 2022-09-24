В Петербурге из продажи исчезли брелоки «Подорожник». Карты скоро изменятся

Жители и гости Петербурга больше не смогут приобрести «Подорожник» в виде брелока. С отсутствием миниатюрных проездных столкнулась журналистка «Фонтанки» 24 сентября. В кассе метрополитена ошарашили новостью, что и обычные «Подорожники» на исходе. «Чипы же иностранные», — добавили в окошке.
«Фонтанка» обратилась за разъяснениями в городской комитет по транспорту. Там отсутствие брелоков подтвердили.
«Они сейчас не закупаются в связи с изменением курса и, как следствие, повышением цен на данный вид продукции», — прокомментировали в Смольном.
При этом чиновники успокоили — обычных карт «Подорожник» достаточно, действует контракт на поставку 700 тысяч штук.
«Относительно чипов. Ранее в картах «Подорожник», действительно, использовался иностранный чип. Сейчас ведётся планомерный переход на использование чипов отечественного производства. В настоящее время обеспечен запас пластиковых карт — носителей проездных билетов Санкт-Петербурга, достаточный для обеспечения потребностей горожан на период перехода. Для пользователей переход останется незаметным — чипы отечественного производства обратно совместимы с ранее использовавшимися импортными чипами», — добавили в комтрансе.
О нехватке зарубежных чипов говорили еще весной. Последствия санкций одним из первых примерил на себя Московский метрополитен с картой «Тройка».