В Петербурге из продажи исчезли брелоки «Подорожник». Карты скоро изменятся

Жители и гости Петербурга больше не смогут приобрести «Подорожник» в виде брелока. С отсутствием миниатюрных проездных столкнулась журналистка «Фонтанки» 24 сентября. В кассе метрополитена ошарашили новостью, что и обычные «Подорожники» на исходе. «Чипы же иностранные», — добавили в окошке.

«Фонтанка» обратилась за разъяснениями в городской комитет по транспорту. Там отсутствие брелоков подтвердили.

«Они сейчас не закупаются в связи с изменением курса и, как следствие, повышением цен на данный вид продукции», — прокомментировали в Смольном.