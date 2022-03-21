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Московские транспортные карты «Тройка» могут остаться без голландских чипов

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Московский метрополитен может столкнуться с нехваткой чипов для транспортных карт «Тройка» из-за санкций. Для продолжения выпуска проездных подземке придется перейти на отечественные аналоги.

Как передает «Коммерсант» 21 марта, устройства выпускает голландская NXP (один из крупнейших производителей полупроводников в мире, до 2006 года входил в Philips). Опасения связаны с тем, что компания в числе других европейских производителей чипов ответила согласием на заявление правительства США об экспортном контроле с целью отрезать Россию от полупроводников и других передовых технологий.

В компании ISBC (ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом»), которая поставляет в метро смарт-карты с чипами NXP, заявили, что «Тройка» не остановится, «Россия справится с этим вопросом».

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» добавили, что в кассах метро, на складах и у поставщиков находится количество карт «Тройка», «соответствующее текущему спросу».

Между тем журналист Илья Шепелин, ссылаясь на сотрудника московского дептранса, сообщил в Twitter, что проездных в столичной подземке хватит еще на два-три месяца.

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Комментарии (2)

Главный спец по технике консервации
"ссылаясь на сотрудника московского дептранса, сообщил в Twitter" - так твитор ведь заблокирован комнадзором.
K_Lutsky
То есть все они подчиняются правительству и госдепу США? ну собствено теперь это все очень явно видно. Кто руководит Европой)
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