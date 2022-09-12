Итоги довыборов в Петербурге: все мандаты, кроме четырех, получила «Единая Россия»

В Петербурге выборы проходили в 17 муниципальных образованиях. Всего по итогам были избраны 38 депутатов местных советов.



Довыборы прошли в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО «Оккервиль», «Невский округ», «Ивановский» и «Невская застава» в Невском районе, МО «Южно-Приморский» в Красносельском районе, МО «Ржевка» и «Большая Охта» в Красногвардейском районе, МО «Дачное» в Кировском, МО «Прометей» в Калининском, МО «Шувалово-Озерки», «Сосновское», «Светлановское» и № 15 в Выборгском районе и МО № 7 в Василеостровском районе.



Всего заявления на выдвижение подали 260 человек, зарегистрированы были 205 кандидатов.



В России в целом единый день голосования стартовал еще 9 сентября. В 82 регионах страны прошли более 4,7 тысячи избирательных кампаний разных уровней. Сколько длятся выборы в каждом конкретном субъекте (один, два или три дня), решали избирательные комиссии.



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