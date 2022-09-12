    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.47eur60.86
    ТЕМА ДНЯ

    Из-за крестного хода закроют Невский проспект

    Выборы в ПетербургеПетербург запомнил королевуВ Европу на автобусеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Итоги довыборов в Петербурге: все мандаты, кроме четырех, получила «Единая Россия»

    1686
    5 комментариев

    Из 38 мандатов на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Петербурге 34 получили выдвиженцы от партии «Единая Россия», три мандата ЛДПР и один — самовыдвиженец. Об этом 12 сентября на брифинге рассказал глава Горизбиркома Максим Мейксин.

    По мнению председателя городской комиссии, выборы прошли достаточно организованно.

    Итоговая явка составила 9,97%, всего проголосовали 24 773 человека.

    Наиболее активную явку продемонстрировали избиратели в Зеленогорске (24, 51%), наименьшую — МО «Невский округ» (6,12%).

    Итоги:

    МО № 7:

    — Светлана Филиппова («Единая Россия»)
    — Андрей Гурчик («Единая Россия»)

    МО № 15:

    — Алексей Козлов («Единая Россия»)
    — Ольга Проскурина («Единая Россия»)
    — Екатерина Кострыгова («Единая Россия»)

    МО «Светлановский»:
    — Елена Васильева («Единая Россия»)
    — Остап Бондарь («Единая Россия»)
    — Наталья Лебедева («Единая Россия»)
    — Сергей Штуков («Единая Россия»)
    — Наталья Беляева («Единая Россия»)
    — Александр Загородников («Единая Россия»)

    МО «Сосновское»:

    — Анна Игошина («Единая Россия»)
    — Марина Ликандрова («Единая Россия»)

    МО «Шувалово-Озерки»:

    — Олеся Рубанова («Единая Россия»)
    — Дмитрий Старчик (самовыдвиженец)

    МО «Прометей»:

    — Наталья Озерова («Единая Россия»)
    — Михаил Ломасов («Единая Россия»)

    МО «Дачное»:

    — Эльвира Деревенчук («Единая Россия»)
    — Наталья Бызова («Единая Россия»)

    МО «Большая Охта»:

    — Мария Щербакова («Единая Россия»)

    МО «Ржевка»:

    — Игорь Архипов («Единая Россия»)
    — Алексей Ломов («Единая Россия»)

    МО «Южно-Приморский»:

    — Людмила Спиридонова («Единая Россия»)

    Город Зеленогорск:

    — Дмитрий Чечин («Единая Россия»)
    — Наталья Шуркина (ЛДПР)

    МО «Ивановский»:

    — Лилия Судьина («Единая Россия»)
    — Алексей Дементьев («Единая Россия»)

    МО «Невская застава»:

    — Егор Дрозд («Единая Россия»)
    — Сергей Котельников (ЛДПР)

    МО «Невский округ»:

    — Павел Кочанжи («Единая Россия»)
    — Сергей Николаев («Единая Россия») — Денис Шинкоренко («Единая Россия»)
    — Леонид Шибанов (ЛДПР)

    МО «Оккервиль»:

    — Вадим Кучер («Единая Россия»)
    — Егор Иваков («Единая Россия»)

    Город Ломоносов:

    — Кирилл Шарга («Единая Россия»)

    Город Пушкин:

    — Валентина Желудь («Единая Россия»)
    — Лилия Архаимова («Единая Россия»)

    Максим Мейксин уточнил, что всего на этих выборах поступило несколько десятков жалоб. Явку ниже прогнозируемой он объяснил хорошей погодой, добавив, что на этих выборах явка также очень зависела от активности самих кандидатов.

    В Петербурге выборы проходили в 17 муниципальных образованиях. Всего по итогам были избраны 38 депутатов местных советов.

    Довыборы прошли в Пушкине, Ломоносове, Зеленогорске, МО «Оккервиль», «Невский округ», «Ивановский» и «Невская застава» в Невском районе, МО «Южно-Приморский» в Красносельском районе, МО «Ржевка» и «Большая Охта» в Красногвардейском районе, МО «Дачное» в Кировском, МО «Прометей» в Калининском, МО «Шувалово-Озерки», «Сосновское», «Светлановское» и № 15 в Выборгском районе и МО № 7 в Василеостровском районе.

    Всего заявления на выдвижение подали 260 человек, зарегистрированы были 205 кандидатов.

    В России в целом единый день голосования стартовал еще 9 сентября. В 82 регионах страны прошли более 4,7 тысячи избирательных кампаний разных уровней. Сколько длятся выборы в каждом конкретном субъекте (один, два или три дня), решали избирательные комиссии.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    DanCitizen12 Сен 2022 в 11:07
    9%, Карл....
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close