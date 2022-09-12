Итоги довыборов в Петербурге: все мандаты, кроме четырех, получила «Единая Россия»

Из 38 мандатов на дополнительных выборах муниципальных депутатов в Петербурге 34 получили выдвиженцы от партии «Единая Россия», три мандата ЛДПР и один — самовыдвиженец. Об этом 12 сентября на брифинге рассказал глава Горизбиркома Максим Мейксин.
По мнению председателя городской комиссии, выборы прошли достаточно организованно.
Итоговая явка составила 9,97%, всего проголосовали 24 773 человека.
Наиболее активную явку продемонстрировали избиратели в Зеленогорске (24, 51%), наименьшую — МО «Невский округ» (6,12%).
Итоги:
МО № 7:
— Светлана Филиппова («Единая Россия»)
— Андрей Гурчик («Единая Россия»)
МО № 15:
— Алексей Козлов («Единая Россия»)
— Ольга Проскурина («Единая Россия»)
— Екатерина Кострыгова («Единая Россия»)
МО «Светлановский»:
— Елена Васильева («Единая Россия»)
— Остап Бондарь («Единая Россия»)
— Наталья Лебедева («Единая Россия»)
— Сергей Штуков («Единая Россия»)
— Наталья Беляева («Единая Россия»)
— Александр Загородников («Единая Россия»)
МО «Сосновское»:
— Анна Игошина («Единая Россия»)
— Марина Ликандрова («Единая Россия»)
МО «Шувалово-Озерки»:
— Олеся Рубанова («Единая Россия»)
— Дмитрий Старчик (самовыдвиженец)
МО «Прометей»:
— Наталья Озерова («Единая Россия»)
— Михаил Ломасов («Единая Россия»)
МО «Дачное»:
— Эльвира Деревенчук («Единая Россия»)
— Наталья Бызова («Единая Россия»)
МО «Большая Охта»:
— Мария Щербакова («Единая Россия»)
МО «Ржевка»:
— Игорь Архипов («Единая Россия»)
— Алексей Ломов («Единая Россия»)
МО «Южно-Приморский»:
— Людмила Спиридонова («Единая Россия»)
Город Зеленогорск:
— Дмитрий Чечин («Единая Россия»)
— Наталья Шуркина (ЛДПР)
МО «Ивановский»:
— Лилия Судьина («Единая Россия»)
— Алексей Дементьев («Единая Россия»)
МО «Невская застава»:
— Егор Дрозд («Единая Россия»)
— Сергей Котельников (ЛДПР)
МО «Невский округ»:
— Павел Кочанжи («Единая Россия»)
— Сергей Николаев («Единая Россия») — Денис Шинкоренко («Единая Россия»)
— Леонид Шибанов (ЛДПР)
МО «Оккервиль»:
— Вадим Кучер («Единая Россия»)
— Егор Иваков («Единая Россия»)
Город Ломоносов:
— Кирилл Шарга («Единая Россия»)
Город Пушкин:
— Валентина Желудь («Единая Россия»)
— Лилия Архаимова («Единая Россия»)
Максим Мейксин уточнил, что всего на этих выборах поступило несколько десятков жалоб. Явку ниже прогнозируемой он объяснил хорошей погодой, добавив, что на этих выборах явка также очень зависела от активности самих кандидатов.