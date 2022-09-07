Путин назвал главное приобретение от спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что страна ничего не потеряла и не потеряет от проведения ВС РФ спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал 7 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.



Главным приобретением России после начала спецоперации, по мнению Путина, стало укрепление суверенитета страны. «Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все шаги будут направлены на укрепление суверенитета», — сказал он.

