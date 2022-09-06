Оксимирон вернулся в Россию и прочитал рэп на набережной Невы

Рэп-исполнитель Оксимирон вернулся в Петербург и записал видео на стрелке Васильевского острова. Cнятый на мобильный телефон 9-секундный ролик, на котором видно, как Оксимирон читает рэп на почти пустой набережной, выложила 6 сентября в сеть его менеджер Женя Муродшоева.



На видео рэпер одет в белое худи и необычную шапку-ушанку. Из подписи к видео понятно, что артист вернулся в Россию осенью.



Как ранее сообщала «Фонтанка» и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков подал иск к Оксимирону из-за его трека «Последний звонок», в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».

