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    Оксимирон вернулся в Россию и прочитал рэп на набережной Невы

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    Рэп-исполнитель Оксимирон вернулся в Петербург и записал видео на стрелке Васильевского острова. Cнятый на мобильный телефон 9-секундный ролик, на котором видно, как Оксимирон читает рэп на почти пустой набережной, выложила 6 сентября в сеть его менеджер Женя Муродшоева.

    На видео рэпер одет в белое худи и необычную шапку-ушанку. Из подписи к видео понятно, что артист вернулся в Россию осенью.

    Как ранее сообщала «Фонтанка» и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков подал иск к Оксимирону из-за его трека «Последний звонок», в котором усматривается «публичное оправдание идеологии насилия».

    Весной артист выступил в Стамбуле и в Лондоне собрал свыше 50 тысяч долларов для детей-беженцев.

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