Всё дело в кожуре: 13 фруктов и овощей, которые никогда нельзя чистить

Фрукты и овощи нужно употреблять со знанием дела Фото: Мстислав Письменков / E1.RU Поделиться Поделиться





Вы всегда срезаете шкурку у огурцов, баклажаны перед готовкой тоже оголяете так, что вообще от шкурки ничего не остается? Чистите яблоки и груши? Сразу скажем, не стоит этого делать. Посмотрите на людей, которые ценят здоровый образ жизни. Они вообще нож в руки никогда не берут, и не потому что времени нет на это, а потому что и так понятно, — нечего срезать с фруктов и овощей всё самое полезное. Некоторые норовят содрать кожуру даже с винограда и абрикосов. Вот что значит не знают, где самое ценное кроется.



Конечно же, количество питательных веществ в каждой кожуре зависит от типа фруктов или овощей.

Мы часто счищаем шкурку с огурца и баклажана, «чтоб не горчили», высасываем мякоть виноградины и уверены, что у киви съедобна только мякоть и ее надо выедать ложкой. Это ошибка.

Вот эти 13 фруктов и овощей особенно полезны, если есть их целиком — с кожурой. «Доктор Питер» вместе со специалистами объясняет почему.

Персики

Эти фрукты надо есть тем, кто мечтает похудеть, ибо именно персики содержат хлорогеновую кислоту — один из самых важных природных антиоксидантов. Он предотвращает увеличение веса, снижает резистентность к инсулину и накопление жира в печени. Согласно последним исследованиям, пишет издание ProNews, если снимать кожуру, то вы получите чуть ли не в два раза меньше этого полезного антиоксиданта.



Огурец

Кожура огурца богата клетчаткой, калием, питательными веществами и бета-каротином. Вы предотвратите появление тромбов, запоры, а также улучшите здоровье костей и зрение, если больше не будете чистить огурцы и есть только их внутреннюю часть.

Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог — Не счищайте шкурку с огурцов, — призывает и известный эндокринолог Зухра Павлова. — В ней содержится большое количество клетчатки, а именно благодаря ей этот овощ переваривается 2 часа — столько же, сколько и курица. И это дает длительное насыщение. А без шкурки огурец пролетает наш пищеварительный тракт за 20 минут.



Слива Этот фрукт очень полезен для работы кишечника из-за содержания клетчатки, а также обладает антиоксидантными свойствами и богат витамином С, который уменьшает неконтролируемое действие свободных радикалов, улучшая здоровье клеток.



Слива также способствует выведению солей тяжелых металлов, оказывает послабляющее действие. И именно в ее кожице содержатся полезные антоцианы, растительные пигменты. А еще слива — находка для гипертоников, она снижает холестерин и давление.

Киви

Кожица киви содержит витамин С и вполне съедобна. Это один из самых эффективных продуктов для тех, кто страдает от запоров, а еще в нем есть полезный для сердца калий — почти как в среднем банане, но с условием, что поедать киви вы будете вместе с кожурой, а не оставлять одну зелень.



Виноград

Кожица винограда содержит самую высокую концентрацию антиоксидантов по сравнению с остальными фруктами. А еще в виноградной шкурке есть соединение ресвератрол — оно действует как природный антибиотик.

Кому нельзя есть виноград? Отвечает врач.

Баклажан

Мякоть баклажана содержит 92% воды, а все его питательные вещества, клетчатка, флавоноиды и магний находятся именно в кожуре. Баклажан фиолетового цвета именно потому, что в кожуре содержится большое количество антоцианов. Они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.

— Один из самых известных антоцианов — насунин. Его больше всего в кожуре баклажана, поэтому их не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток, — рассказала «Доктору Питеру» врач, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова. Кстати, когда вы выбираете баклажан на рынке или в магазине, обратите внимание на его кожицу. Если на ней есть морщинки, это говорит о том, что овощ «стар» и будет сильно горчить.



Тыква

Как и баклажан, тыква содержит почти все питательные вещества в кожуре, так как содержание воды в ней составляет 95%. Причем многие полезные вещества сохраняются в овоще и после термической обработки.

Тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма.

Яблоки

Кожура яблока содержит нерастворимую клетчатку, витамин С, витамин А и кверцетин — флавоноид с сильным антиоксидантным действием, который помогает защитить сердце и бороться с аллергией.

Исследователи выяснили, что достаточно съедать всего одно яблоко среднего размера в день, чтобы нормализовать уровень сахара в крови.

Вишня

Даже не спрашивайте о тех, кому приходит в голову снимать кожуру даже с вишни. Своим ярко-красным цветом вишня обязана антоцианам, мощным антиоксидантам, содержащимся в высокой концентрации именно в кожуре этой ягоды. Также шкурка вишни богата витамином А, содержит витамин С, фолиевую кислоту, а частое их употребление способствует балансу мелатонина — гормона, влияющего на сон.



Помидоры

Кожура помидора содержит нарингенин, соединение, которое снижает риск рака предстательной железы и уровень воспаления в организме.

Как рассказала диетолог Елена Кален, в кожуре неспелых зеленых помидоров может содержаться опасный соланин. Однако в зрелых томатах его уже нет.

Груши

Кожура груш богата антиоксидантом кверцетином, который снижает риск развития рака и сердечных заболеваний, а согласно недавнему исследованию Корнельского университета еще и предотвращает болезнь Альцгеймера.

Если засушить грушу с кожицей, то пользы будет еще больше — в сушеной груше есть танины — вещества с вяжущим эффектом, очень полезные при расстройствах кишечника.

А если вы страдаете анемией, то попробуйте вместо десерта есть после обеда размятые груши (с кожицой), добавив в них ложку меда.

Картофель

Кожица картофеля содержит клетчатку, железо, витамин С, калий и фолиевую кислоту. Вместо того чтобы счищать кожуру перед приготовлением, потрите картошку специальной щеткой и запекайте овощ целиком.



Ученые из Университета Пердью выяснили: картофель — отличный продукт для людей с повышенным давлением и полезен сердечникам.

Абрикосы

Их кожура содержит высокий процент пектина, бета-каротина, витаминов А, С и Е, клетчатки и антиоксидантов, которые защищают от сердечных заболеваний.

Ранее ученые рассказали о пользе банановой кожуры. Шкурка этого фрукта тоже может быть полезна — правда, не в сыром виде.

Исследователи выяснили, что если банановую кожуру бланшировать (обдать кипятком), высушить и перемолоть в муку, из нее можно сделать выпечку, которая будет не только приятной на вкус, но и более полезной для здоровья, чем изделия из чистой пшеничной муки.

