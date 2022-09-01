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    Появились кадры прощания Путина с Горбачевым. На сами похороны президент не поедет

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    Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах экс-президента СССР Михаила Горбачева, заявил 1 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С Горбачевым Путин простился сегодня.

    «Перед выездом [в Калининград] президент заехал в Центральную клиническую больницу, где попрощался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, возложил цветы к гробу», — цитирует Пескова ТАСС.

    Момент прощания показали на «России 24». Президент России возложил к гробу букет красных роз, посмотрел на портрет единственного президента СССР и перекрестился.

    Как объяснил пресс-секретарь, принять участие в общей церемонии прощания Путину, «к сожалению, не позволил» рабочий график.

    Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище.

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