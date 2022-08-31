Политики в США и ЕС выражают соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались о смерти Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался накануне вечером на 92-м году жизни в Москве.
«Михаил Горбачев был надежным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении «железного занавеса». Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», — цитирует 31 августа Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.
Борис Джонсон заявил, что опечален известием о смерти Горбачева. «Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения», — приводит слова британского политика РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева. «Единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — говорится в заявлении.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Михаил Горбачев был человеком, который изменил историю ХХ века. «Михаил Горбачев — человек, изменивший историю XX века. Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике», — цитирует Берлускони РИА Новости.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс отметила, что опечалена известием о кончине Михаила Горбачева. «Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну», — написала она в социальной сети.
Американский актер Арнольд Шварценеггер также отреагировал на смерть экс-президента СССР. «Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», — написал Шварценеггер в социальной сети.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. О дате похорон будет известно позднее.