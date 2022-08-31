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    Политики в США и ЕС выражают соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева

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    Фото: wikimedia.org
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    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались о смерти Михаила Горбачева. Бывший президент СССР скончался накануне вечером на 92-м году жизни в Москве.

    «Михаил Горбачев был надежным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и разрушении «железного занавеса». Это открыло путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем», — цитирует 31 августа Урсулу фон дер Ляйен ТАСС.

    Борис Джонсон заявил, что опечален известием о смерти Горбачева. «Я опечален известием о смерти Горбачева. Я всегда восхищался его мужеством и честностью, которые он проявил, доведя холодную войну до мирного завершения», — приводит слова британского политика РИА Новости.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что глубоко опечален известием о кончине Михаила Горбачева. «Единственного в своем роде государственного деятеля, изменившего ход истории. Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — говорится в заявлении.

    Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Михаил Горбачев был человеком, который изменил историю ХХ века. «Михаил Горбачев — человек, изменивший историю XX века. Будет не хватать его дальновидности и спокойной рассудительности, особенно в это сложное время в международной политике», — цитирует Берлускони РИА Новости.

    Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс отметила, что опечалена известием о кончине Михаила Горбачева. «Его жизнь имела важное значение потому, что без него и его мужества не было бы возможно мирно закончить холодную войну», — написала она в социальной сети.

    Американский актер Арнольд Шварценеггер также отреагировал на смерть экс-президента СССР. «Михаил Горбачев был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним. Мне невероятно повезло назвать его другом. Все мы можем извлечь уроки из его фантастической жизни», — написал Шварценеггер в социальной сети.

    Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. О дате похорон будет известно позднее.

    Фото: wikimedia.org

    Михаил Сергеевич Горбачев — советский политический и государственный деятель, последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985 — 1991), единственный в истории президент СССР (1990 — 1991).

    К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание Холодной войны, «Перестройка» (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.

    Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Северо-Кавказского края (сейчас Ставропольский край). В 19 лет стал кандидатом в члены КПСС. В 1950 году окончил школу с серебряной медалью и поступил без экзаменов на юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1952 году в возрасте 21 года он был принят в КПСС.

    После окончания юридического факультета МГУ в 1955 году Горбачев был направлен по распределению в Ставрополь. В 1970 году будущий президент Советского Союза стал первым секретарем Ставропольского крайкома КПСС. С 1971 по 1991 год был членом ЦК КПСС.

    После смерти Константина Черненко на заседании Политбюро ЦК КПСС 11 марта 1985 года министр иностранных дел СССР Андрей Громыко выдвинул кандидатуру Горбачева на пост генерального секретаря. До 24 августа 1991 года он занимал высший пост в партийной иерархии.

    15 марта 1990 года на Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР. 19–22 августа 1991 года глава ГКЧП, вице-президент СССР Геннадий Янаев подписал указ о вступлении в должность и.о. президента, сославшись на болезнь Горбачева. По словам самого Горбачева, он был изолирован в Форосе, однако, по заявлениям бывших членов ГКЧП и их противников, изоляции не было. После самороспуска ГКЧП Горбачев вернулся в Москву и 24 августа 1991 года объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК. В ноябре 1991-го он вышел из КПСС.

    8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич подписали Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
    25 декабря 1991 года Горбачёв в телеобращении к народу объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину. После этого над Кремлём был спущен государственный флаг СССР.

    Спустя несколько лет Михаил Горбачев пытался реанимировать свою политическую карьеру. В 1996 году он баллотировался на пост президента России и набрал 0,51 процента голосов.

    Деятельность Михаила Горбачева на посту генсека до сих пор неоднозначно воспринимается и соотечественниками, и за рубежом. Однако в целом на Западе его фигура чаще оценивается положительно, чем на родине.

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