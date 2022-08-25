Подъезд или парадная: какими стали места общего пользования в петербургских новостройках

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За последние годы МОПы — места общего пользования в многоквартирных домах — пережили настоящую эволюцию. Теперь это не просто входная группа и лестничные клетки — здесь и кладовые, и колясочные, иногда даже настоящие зоны лобби. Чем больше «фишек», тем больше шансов выиграть конкуренцию между ЖК, а в элитных новостройках это и вовсе показатель статуса.

МОПы — места общего пользования, то есть предназначенные для всех жителей дома. Как театр начинается с вешалки, так дом начинается с парадной, и в зависимости от класса дома уровень отделки может быть разный, говорит Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании Полис Групп. Сегодня МОПы — это и входная группа, и межквартирные коридоры.



— Наиболее высокие требования сейчас предъявляются именно к входным группам, — продолжила она. — В премиальных сегментах здесь размещают лобби, где может проходить встреча с гостями, там можно ожидать кого-то. В домах массового сегмента чаще парадную делают просторной и светлой. В отделке применяют элементы брендирования самого ЖК, продумывают освещение, размещают функциональные мелочи. Часто в парадной также выделяют отдельное помещение — колясочную. Такой функционал востребован, но, к сожалению, в дальнейшем некачественное управление фактически делает невозможным нормальную эксплуатацию колясочной: жители превращают ее в кладовку детского и взрослого спортивного инвентаря.



— Сегодня на первичном рынке Петербурга каждый крупный девелопер готов предложить покупателю свой, уникальный формат жилья, стиль жизни, — говорит Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований «Главстрой Санкт-Петербург». — Такая тенденция появилась пару лет назад и продолжает развиваться — трансформации подвергаются планировки, МОПы, дворовые территории, которые становятся логичным продолжением квартиры. Для хранения выделяются колясочные и отдельные кладовые комнаты на первых этажах домов. Стоимость квадратного метра в отдельных кладовых ниже, чем аналогичных помещений в квартире. Таким образом, у покупателей есть возможность освободить пространство в квартире от негабаритных или сезонных вещей (велосипедов, лыж и других личных вещей).



Интерьерные решения мест общего пользования стараются подчеркивать общую стилистику дома и при этом быть максимально функциональными, отметил Андрей Паньков, заместитель генерального директора по производственным вопросам Объединения «Строительный трест». А если придерживаться практических соображений, то МОПы будут удобны в последующей эксплуатации и при ремонте.



— Критерии мест общего пользования разнятся в зависимости от класса жилья, — продолжил Паньков. — В наших проектах мы стараемся обеспечить свет и уют. Ранее считалось, что если закрыть дверь в парадную металлической дверью, то это добавит жителям спокойствия. На деле все иначе. Безопасность и надежность — это когда можно видеть, что происходит в парадной — как снаружи, так и изнутри. Для каждого нашего проекта обязательно разрабатывается дизайн-проект мест общего пользования. К сожалению, иногда покупатели меняют входные двери, тем самым нарушая общую дизайн-концепцию.



— Какими будут общественные пространства в жилом комплексе, в том числе МОПы, зависит от класса недвижимости и собственного видения девелопера, — согласился Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Можно ограничиться минимальным набором «по нормативам», а можно внедрять дополнительные опции и сервисы для жильцов. Наша компания в каждом своем квартале создает удобную среду — от сквозных парадных, когда можно попасть в парадную прямо с парковки, до датчиков движения в холлах и теплых тамбуров с полками, где можно разместить сумку и не спеша достать ключи от квартиры.



Что нужно покупателям?

Покупатели предъявляют три основных запроса к местам общего пользования: они должны быть безопасными, удобными и эстетичными, отметила Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. Если первые два требования распространяются на проекты всех классов, то в вопросах дизайна ожидания пользователей и предложения застройщиков зависят от сегмента рынка. Например, в бюджетных проектах акцент делается на практичность и вандалоустойчивость решений, а в высоком ценовом сегменте возможны эксклюзивные решения, например фонтан в лобби или зимний сад.



Ян Фельдман отметил растущий запрос на функциональность и комфорт — причем не только в рамках квартиры и дома, а целиком квартала. Для покупателей имеет значение и архитектура, и комплексное благоустройство территории, и квартирография, и наличие социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности, спортивных объектов и многофункциональных общественных пространств.

— МОПы становятся частью общей концепции ЖК и той среды, которую сформирует застройщик в процессе реализации проекта, — добавил он. — Их внешний вид и дизайнерские решения будут влиять на выбор новостройки.

Алексей Илюхин, руководитель проектов Becar Asset Management, пояснил, что сегодня позволить себе приобрести квартиру в ЖК с «фишками» в МОПах может даже не самый богатый покупатель.

— Например, некоторые застройщики создают проекты без балконов — это небольшое и недорогое жилье, но при этом на этажах предусмотрены кладовки, которые можно купить, — уточнил эксперт. — Есть и другие новшества на рынке: в некоторых ЖК можно встретить специальные комнаты для мытья лап животных. Существуют также комплексы с коворкингами — в основном это помещения площадью от 50 до 70 кв. м или, например, проекты с общими террасами — их можно найти как в городе, так и в области.



Трансформация МОПов

Если сравнить парадные и лестничные площадки домов 10–15-летней давности c современными, то можно проследить трансформацию МОПов, что произошла за это время. Как отметил Андрей Паньков, если несколько десятилетий назад к архитектурным и функциональным решениям в местах общего пользования относились по остаточному принципу, то сейчас — это значительный раздел в проектировании.

Время типовых входных групп ушло в прошлое, подчеркнул Дмитрий Ефремов. Для большинства общественных зон в новостройках разрабатываются индивидуальные дизайн-проекты, подчеркивающие название и местоположение комплекса, стилистику или архитектуру жилого квартала. Айдентика присутствует в элементах навигации и внутреннем оформлении МОП.

— Входные группы становятся просторнее и функциональнее, — продолжил он. — Помимо размещения стандартного набора — почтовых ящиков, информационных досок, зеркал, цветов — они дополняются пространствами для ожидания и отдыха, а также стойками буккроссинга. По решению жильцов могут разместить газетницы, вендинговые аппараты. Все чаще девелоперы используют входные двери с большой площадью остекления, за счет чего входные группы становятся светлее, и можно видеть, что внутри. Не менее важный пункт — создание безбарьерной среды. Сквозные парадные с минимальными перепадами высоты, широкими проемами и лестничными маршами — одно из требований времени. Путь от квартиры во двор должен быть удобным и комфортным для всех жителей.



— Стандарты безопасности МОПов достаточно сильно изменились в последние годы, — добавила Наталья Кукушкина. — Так, сейчас нормой стала максимальная площадь остекления входных групп, что позволяет с улицы видеть происходящее в холле и наоборот. Достаточно сильно изменились и стандарты контроля доступа и видеонаблюдения. Раньше эти опции были свойственны только проектам высокого ценового сегмента. Стандарты удобства и комфорта также пересмотрели в последние годы. Так, доступ в современные дома должен осуществляться с уровня земли — никаких ступеней и пандусов от входа в парадную до лифта быть не должно. Иногда встречается небольшая лестница к квартирам на первом этаже, но чаще — двусторонний лифт. Другое решение — двухсторонние парадные, чтобы быстро перемещаться между улицей и закрытым внутренним двором без машин.

Кроме того, увеличивается и площадь МОПов — теперь там появляются колясочные, отдельные зоны для почтовых ящиков и т.д. В зависимости от класса в холлах могут создать зоны ожидания, гостевые санузлы, места для мытья лап собак. По словам эксперта, каждое из этих решений не слишком дорого само по себе, но влияет на стоимость квадратного метра, и нужно понимать, готов ли покупатель заплатить за них. В некоторых локациях, где цена по-прежнему является решающим фактором, они могут быть попросту не востребованы.



— Места общего пользования в современных ЖК сильно отличаются от парадных в домах прошлого столетия или начала нулевых, — соглашается Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС». — Например, сегодня большинство застройщиков, в том числе «КВС», делают входные группы светлыми, с панорамным остеклением. Благодаря этому даже дети, которые возвращаются с прогулок или занятий, могут заходить в парадную без опаски.

— Мы видим, что за последние 10 лет появились объекты комфорт- и бизнес-класса с единой входной группой, — говорит Алексей Илюхин. — Человек сначала попадает в большой красивый холл с зонами отдыха и иногда кофейными аппаратами, затем во внутреннюю зону двора, и только потом — в подъезд с лифтом. Кроме того, в домах всё чаще можно встретить выделенные помещения под колясочную или кладовую.



Видно все

Комфорт складывается из нескольких элементов, и МОПы теперь играют в этом далеко не последнюю роль. Дмитрий Ефремов, например, отметил растущую роль безопасности. Стационарные трубки с одной кнопкой сменяются онлайн-системой для связи с диспетчерской службой или управляющей компанией в случае аварийной ситуации. В массовом сегменте системы безопасности интегрированы в «умный дом» и «умный квартал». Из оборудования — IP-камеры видеонаблюдения с формированием архива.



— Например, в «Северной долине» жителям доступно приложение, с помощью которого можно получать картинку с камер из парадных, дворов, паркингов, — добавил он. — Родители через телефон или планшет смогут видеть, как ребенок играет во дворе. Видеодомофоны позволяют удаленно управлять доступом во двор и открывать калитку для гостей. Сохранность колясок и велосипедов жильцов может быть дополнительно обеспечена, если они находятся в отдельном помещении в парадной, в которой предусмотрено видеонаблюдение и работает система контроля доступа. Особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности — системам оповещения, дымоудаления, тушения, навигации.

— Важно повышать функционал мест общего пользования, там, где это возможно, — продолжил Андрей Паньков. — Это обусловлено классом дома. Сегодня в таких местах создают отдельные пространства для хранения вещей, колясочные, помещения для ухода за животными, переговорные с лаундж- и спа-зонами, а также места для встреч и общественные туалеты. Сложно выделить какие-то ключевые позиции, так как их набор всегда связан с общей концепцией объекта.



Как отметил Ян Фельман, в новостройках массового сегмента МОПы сегодня занимают в среднем от 10 до 25% от общей площади дома. В ЖК бизнес-класса и выше корректнее говорить не о МОПах, а о представительных лобби с определенном набором опций: ресепшен, консьерж-служба, зона ожидания с удобной мебелью для гостей, бар, служба охраны. Обычно на такую инфраструктуру выделяется до 40% площади объекта.

— В наших проектах комфорт-класса МОПы занимают 20% от общей площади дома, добавил он. — Здесь есть помещения метражом 7–10 кв. м для хранения колясок, велосипедов, самокатов и другого инвентаря. Для велосипедов также мы дополнительно устанавливаем систему подвесного хранения — это удобно и значительно экономит пространство.



— Современные МОПы также призваны сделать жизнь в доме комфортнее и проще, — добавляет Анжелика Альшаева. — Помимо колясочных для детского транспорта, велосипедов и самокатов некоторые застройщики дополняют парадные еще какими-то интересными опциями. Например, «КВС» обустраивает в ЖК «Любоград» и «ЮгТаун» лапомойки, где четвероногие жители смогут принять душ после прогулки.



— В каждом из наших проектов применяются индивидуальные дизайнерские решения, придающие местам общего пользования уют и свой стиль, — говорит Наталья Кукушкина. — Например, в квартале Parkolovo в оформлении МОПов использована стилистика исторических петербургских парадных. В проекте Dreamline мы применили футуристический стиль — круглые линии, металлические и стеклянные вставки, много светлых оттенков. Все элементы отделки МОПов соответствуют общему дизайн-коду наших проектов.

—МОПы становятся все более современными, оснащаются системами видеонаблюдения и цифровыми панелями, которые заменяют стенды с информацией, — Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — А также они становятся частью системы «умного дома». У Setl Group это концепция Setl Home, которая в новых проектах будет включать в себя систему IP-домофонии. Это вызывные панели на входе с камерами высокого разрешения с выводом на экран смартфона изображения с видеокамер в холлах и входов в парадные. Также входить в подъезд можно будет без ключа, а открывать дверь, не вставая с дивана — через телефон.



Как отметила Ольга Трошева, дизайн входных групп в новых ЖК выступает элементом общего стиля ЖК. Это может и стиль hi-tech, и лофт или современный стиль с элементами классики. Один из самых популярных сегодня — скандинавский стиль.

— Проекты высоких классов отличаются применением более дорогих материалов, в том числе для отделки входных групп, — подытожила она. — Например, у нас в ЖК Imperial Club — это, прежде всего, дорогие отделочные материалы — клинкерный кирпич и элементы «под латунь» на вантовых «парящих» балконах в сочетании с натуральным камнем.

