Полгода с начала спецоперации на территории Украины: последние новости за 24 августа

Символами поддержки российской спецоперации на территории Украины стали латинские буквы Z и V Фото: Максим Серков / NGS42.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 24 августа.

Евгения Ройзмана задержали по уголовной статье за дискредитацию армии



Утром 24 августа силовики задержали известного общественного деятеля, бывшего депутата Госдумы и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его квартиру, офис фонда его имени и принадлежащий ему музей иконописи обыскали. Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий.



Ройзману вменяют уголовную статью о дискредитации Вооруженных сил России. Ранее ему уже назначили три штрафа за высказывания о спецоперации и неуважение к власти. Теперь ему грозит до трех лет заключения.



Пока же в отношении экс-мэра Екатеринбурга составили протокол о задержании на 48 часов. Всю информацию о задержании Евгения Ройзмана журналисты E1.RU собирают в онлайн-трансляции.

Семьи школьников из Донбасса и части Украины получат по 10 тысяч из российского бюджета Президент России Владимир Путин поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей от 6 до 18 лет, которые живут на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Украины. Каждый ребенок, на которого полагается выплата, должен начать учебу на перечисленных территориях не позднее 15 сентября 2022 года и должен быть не младше шести лет на 1 сентября 2022 года. Исполнить поручение президента должны до 1 октября.



IKEA сохранит сотрудников в России

IKEA не планирует продавать бизнес в России и может вернуться на российский рынок в течение двух лет. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник близкий к компании.

— IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах, — цитирует его информационное агентство. — Ритейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег.



Правда, производства IKEA в России все-таки будут проданы, но с условием, что в будущем компания сможет производить на этих же заводах товары по приемлемым ценам. Полгода с начала спецоперации

Сегодня ровно шесть месяцев с того дня, когда Владимир Путин отдал приказ и Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Всё это время мы следили за тем, как эти события меняют мир вокруг нас, и рассказывали об этом вам. Сегодня в этом материале вспоминаем, как в течение полугода менялась жизнь в России и мире: рассказываем об экономике, беженцах, санкциях, новых законах и запретных словах.

