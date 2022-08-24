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    Угроза безопасности? Россияне жалуются на проблемы с пересечением эстонской границы

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    11 комментариев

    «Фонтанка»

    Почти два часа простояли пассажиры автобуса Lux Express из Петербурга в Таллин перед нарвской таможней. Причин задержки никто не объяснял, что заставило некоторых понервничать.

    «Я вообще живу в Петербурге. Отправился в гости. Выехали с российской таможни. Полчаса ехали до эстонской и больше полутора часов простояли там, выехали в 14:50», — рассказал «Фонтанке» 24 августа читатель Василий.

    По словам мужчины, автобус стартовал из Петербурга в 7:30 утра. По расписанию он должен был оказаться в эстонской столице в 14:00, но, судя по всему, прибыть туда вовремя уже не удастся.

    Фото: «Фонтанка»
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    В компании Lux Express объяснили, что на данный момент прохождение российско-эстонской границы автобусами всех рейсовых перевозчиков занимает больше времени, чем раньше.

    «Влияет в числе прочего высокая загрузка автобусов, которые в нашем случае в последний месяц заполняются более чем на 95%», — добавили в фирме.

    Задержку рейса, которым ехал собеседник «Фонтанки», в Lux Express объяснили тем, что перед автобусом находилось транспортное средство другого перевозчика. Своей очереди пришлось ожидать около двух часов.

    Ещё одна читательница «Фонтанки», Мария, рассказала, что её семья попыталась выехать Эстонию два дня назад, 22 августа. Юная племянница женщины — гражданка Эстонии — смогла пройти границу вместе с матерью, у которой на территории страны имеется недвижимость. Тогда как мужу матери и бабушке девочки в этом отказали. В выданной им бумаге в качестве причины значилось: «Лицо считается представляющим угрозу для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья народонаселения или международных отношений одного или нескольких государств — членов Евросоюза».

    «Это обосновали тем, что в качестве дополнительной цели путешествия в анкете на визу был указан туризм, а туристов, спортсменов и культурных деятелей они теперь не впускают», — добавила Мария.

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    Напомним, 24 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности страны. По мнению политика, путешествия в Европу — не «права человека», а «привилегия». Она считает, что туристы из Петербурга и Москвы смогут оказать влияние на Кремль, если испытают проблемы с въездом.

    Фото: «Фонтанка»

    С 18 августа Эстония перестала пускать россиян по выданным республикой шенгенским визам. 19-го числа стало известно, что эстонское правительство решило сделать официальное предложение Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против РФ, куда Таллин хочет включить запрет на поездки россиян в Европу.

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    Комментарии 11

    виноватобама24 Авг 2022 в 16:16
    Эстония -страна НАТО,по телевизору сказали,что мы боремся с НАТО.как можно пускать на свою территорию противника???
    +0−0
    26078160124 Авг 2022 в 15:59
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    +2−0
    altnec24 Авг 2022 в 15:47
    "Я, воощще" - и пятки в виде двух пальцев.
    Ну. Действительно, как это всё нормальные люди могут воспринимать, когда параллельно текут миллиарды долларов через финские банки, а тут такое?
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