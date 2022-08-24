Угроза безопасности? Россияне жалуются на проблемы с пересечением эстонской границы

Почти два часа простояли пассажиры автобуса Lux Express из Петербурга в Таллин перед нарвской таможней. Причин задержки никто не объяснял, что заставило некоторых понервничать.



«Я вообще живу в Петербурге. Отправился в гости. Выехали с российской таможни. Полчаса ехали до эстонской и больше полутора часов простояли там, выехали в 14:50», — рассказал «Фонтанке» 24 августа читатель Василий.



По словам мужчины, автобус стартовал из Петербурга в 7:30 утра. По расписанию он должен был оказаться в эстонской столице в 14:00, но, судя по всему, прибыть туда вовремя уже не удастся.

