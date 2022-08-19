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    Экономика и санкции

    Эстонский пакет. Таллин рассказал, как хочет лишить россиян поездок в Европу

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    Правительство Эстонии решило сделать официальное предложение Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Об этом 19 августа заявили в МИД республики.

    «В восьмом пакете Эстония хотела бы увидеть расширение экономических, энергетических и торговых санкций, а также добавление в санкционный список дополнительных физических и юридических лиц», — сказано в сообщении.

    Кроме того, Таллин намерен добиться введения санкций на поездки граждан России в Европу. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал все страны ЕС по примеру Эстонии «остановить поездки» россиян в свои страны и «вместе работать над закрытием шенгенской зоны для российских граждан».

    Ранее в МИД России не исключили, что страны Евросоюза могут принять решение о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам РФ. В Москве уже пообещали ответ в случае подобных действий.

    Эстония с 18 августа перестала пускать россиян по шенгену. Ранее глава МИД республики Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в ЕС в перечень санкций против РФ. 17 августа он обсудил эту тему на встрече с министром иностранных дел Финляндии в Хельсинки. На год хочет приостановить выдачу долгосрочных виз россиянам Латвия.

    А с сентября Финляндия сократит количество ежедневных заявок на визы вдвое — до 500, а также будут изменены пропорции квот. Действующие визы аннулировать не будут.

    При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сообщила, что страны Евросоюза не станут полностью прекращать выдачу виз россиянам. Также она подтвердила сообщения, что на неформальной встрече глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа рассмотрят визовые ограничения против россиян. По ее словам, Еврокомиссия хочет согласовывать действия стран ЕС в сфере визовых ограничений.

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