Эстонский пакет. Таллин рассказал, как хочет лишить россиян поездок в Европу

Правительство Эстонии решило сделать официальное предложение Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Об этом 19 августа заявили в МИД республики.



«В восьмом пакете Эстония хотела бы увидеть расширение экономических, энергетических и торговых санкций, а также добавление в санкционный список дополнительных физических и юридических лиц», — сказано в сообщении.



Кроме того, Таллин намерен добиться введения санкций на поездки граждан России в Европу. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу призвал все страны ЕС по примеру Эстонии «остановить поездки» россиян в свои страны и «вместе работать над закрытием шенгенской зоны для российских граждан».

