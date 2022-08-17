Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам визы

Финляндия не собирается аннулировать действующие шенгенские визы россиян. Об этом 17 августа заявил глава МИД Пекка Хаависто.
«Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — сообщил Хаависто на пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу (цитата по РИА Новости).
Ранее Финляндия ввела ограничения на выдачу виз россиянам. В начале сентября количество ежедневных заявок сократят вдвое — до 500, а также будут изменены пропорции квот.
О том, как обстоят дела с эстонскими визами, читайте в нашем материале.