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    Финляндия не будет аннулировать уже выданные россиянам визы

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    7 комментариев

    Финляндия не собирается аннулировать действующие шенгенские визы россиян. Об этом 17 августа заявил глава МИД Пекка Хаависто.

    «Старые визы не трогаем, они еще действительны. В Шенгенской зоне проверки на границах стран отсутствуют. Мы хотим усилить давление, чтобы было больше действий. Это будет обсуждаться на встрече на уровне ЕС в конце августа», — сообщил Хаависто на пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу (цитата по РИА Новости).

    Ранее Финляндия ввела ограничения на выдачу виз россиянам. В начале сентября количество ежедневных заявок сократят вдвое — до 500, а также будут изменены пропорции квот.

    О том, как обстоят дела с эстонскими визами, читайте в нашем материале.

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    Комментарии 7

    yarg9917 Авг 2022 в 15:19
    Вчера только ездил. Ничего почти не изменилось. На границе только проверяют дольше, через компьютер, и машину и тебя тоже. Вместо одного пальца на сканер теперь четыре кладёшь. Общаются корректно, без любого оттенка неприязни. Магазины все те работают, но вот покупателей в них раз в 10 меньше. Цены вообще не изменились.
    +0−0
    AGP17 Авг 2022 в 15:13
    Интересно, что ЕС замутит в конце августа.
    +0−0
    Grotesk17 Авг 2022 в 14:57
    надо теперь как то вырвать из лап Европы многочисленных родственников чиновников и депутатов, взятых в заложники вместе с виллами и виноградниками на лазурных берегах
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