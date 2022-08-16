За что в Эстонии русским визы аннулируют

Фото: Александр Чиженок/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Три подряд случая аннуляции виз у россиян на эстонской границе — не шутки. А тут еще и неожиданное закрытие границ. Отечественные чаты путешественников зароптали и стали искать объездные пути. «Фонтанка» рассказывает, почему это пока фальстарт.

На российско-эстонской границе неспокойно. Во-первых, 16 августа движение через мост между Ивангородом и Нарвой внезапно ненадолго закрыли. По версии российской таможни: из-за «обновления программных средств» на стороне Эстонии. По словам самих эстонцев — из-за мер безопасности при демонтаже советских памятников, в том числе Т-34 в Нарве. Пешеходный пункт пропуска в поселке Парусинка ограничение не затронуло. А через несколько часов все заработало, как обычно.



Во-вторых, Эстония уже объявила, что с этого четверга, 18 августа, перестанет впускать граждан России с выданным ей же эстонским шенгеном. Все жестко: исключений минимум, в них нет даже владельцев недвижимости. Но, как писала «Фонтанка», это не аннуляция виз, а именно запрет въезда в одну конкретную страну. То есть, например, в Финляндию с эстонским шенгенгом будет всё еще можно. Зато свободно пересекать границу с Эстонией смогут россияне, имеющие шенгенские визы других стран. Прочих ограничений, несмотря на множество резких заявлений, пока не принималось, а общеевропейские только обсудят в конце августа на саммите глава МИД в Праге.



Но за последнюю неделю были описаны минимум три случая аннуляции эстонских виз на границе. Все они специфические, случились еще до введения всех запретов, но в общественном сознании уже сложились в один вывод: «там все закрыто и отнимают визы».

11 августа журналистка Ксения Собчак опубликовала в своём Telegram-канале рассказ о том, как эстонские пограничники аннулировали пятилетнюю шенгенскую визу россиянке Екатерине. Девушка и её гражданский муж взяли собой по 9 500 евро на каждого и отправились на границу Эстонии. Удивленным размером капитала пограничникам парочка заявила, что ничего не нарушает и потребности у всех разные. Тогда силовиков заинтересовали разные адреса регистрации при подаче на визу у Екатерины и её «мужа».



«Объяснение простое — у Екатерины, например, виза выдана в 2019 году, тогда она своего спутника даже не знала. Тем не менее, главный (по мнению девушки) грубо заявил, что они лгуны и перевозчики», — описала Собчак.



После этого пара, все еще с действующей визой, отъехала с границы в Кингисепп и оставила половину денег неким друзьям. И вновь вернулась в пункт пропуска. Встретившие их эстонцы визу просто аннулировали, хотя, по мнению Екатерины, пограничники лишь «искали повод их не пустить».

13 августа Эстония аннулировала шенгенские визы и запретила въезд в ЕС на три года двоим сотрудникам «Известий» — корреспонденту Ксении Солдатовой и оператору Дмитрию Тимофееву.



Как сообщили в издании, их коллеги поехали в Эстонию как туристы, но «не смогли проигнорировать последние события» и начали съемку в Нарве. Их сняли с поезда по пути в Таллин и увезли в полицию. Эстонские правоохранители показали Солдатовой фото, на котором видно, как она снимает танк в Нарве. Журналистка рассказала, что она провела на допросе два часа, но отказалась отвечать на вопросы без консультации российского консульства. В итоги визы Солдатовой и Тимофеева аннулировали из-за того, что неверно была указана цель поездки. В Эстонии уверены, что пара приехала работать, причем «заниматься пропагандой».



14 августа журналист из Архангельска Ярослав Вареник также лишился визы в Эстонии. Как он сам рассказал в своей колонке, ехал он в отпуск — к знакомой в Таллин. Из-за необычной внешности, по его словам, у него был более чем двухчасовой разговор на российской границе. А после того, как пересек мост, в Эстонии он заявил пограничникам, что работает журналистом. В рюкзаке отпускника нашли три просроченные пресс-карты, а его бронь в отеле оказалась отмененной из-за того, что он не смог оплатить её из России. В итоге Ярославу не поверили, что он просто едет гулять три дня по городу, и аннулировали визу.



Все три случая не самые ординарные для обычных туристических поездок в Эстонию. Простые туристы, судя по группам «Эстония — Россия» и другим сообществам, пересекают границу без проблем и лишних вопросов. Пограничников интересует только «цель поездки — куда — на сколько», периодически спрашивают про ввозимую валюту. Всё как обычно.

Новых виз Эстония не выдает. Финляндия, которая в день принимала по 1000 заявок, в сентябре начнет ограничивать выдачу россиянам. А цена на визы может вырасти в два с половиной раза. Подробнее — читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка»

