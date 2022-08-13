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    Задержанные в Эстонии российские журналисты возвращаются в Россию с трехлетним запретом на въезд в Евросоюз

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    Журналист и оператор «Известий» возвращаются домой после того, как их сняли с поезда в Таллин и задержали. Они нарушили визовый режим.

    О возвращении коллег 13 августа сообщило издание. Журналистам аннулировали визы и запретили на три года возвращаться в Евросоюз. Причина — нарушение визового режима.

    Как писала газета, оператор и корреспондент поехали в Эстонию как туристы, но «не смогли проигнорировать последние события» и начали съемку еще в Нарве, у памятника танку. Их сняли с поезда по пути в Таллин и увезли в полицию. Визы аннулировали из-за того, что неверно была указана цель поездки. В Эстонии уверены, что пара приехала работать, причем «заниматься пропагандой».

    «Фонтанка» рассказывала, что жители Нарвы несколько дней собирались у памятника «Танк Т-34» из-за слухов о том, что его собираются увезти. Позднее президент Эстонии Алар Карис заявил, что нарвский танк-памятник нужно переместить в музей.

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