Президент Эстонии заявил, что нарвский танк-памятник Т-34 нужно переместить в музей

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что место нарвского танка-памятника Т-34 — не на пьедестале у дороги, а в музее. Монумент, по его словам, символизирует не только события Второй мировой войны, он также напоминает о происходящем на Украине. «Приказ президента Владимира Путина [о начале спецоперации] 24 февраля изменил значение многих памятников Второй мировой войны в Европе. В том числе в Эстонии. <...> Сами памятники безмолвны, но их значение теперь громко говорит с нами», — цитирует главу государства 5 августа национальная вещательная компания ERR.

По словам Кариса, символ «не вписывается в публичное пространство» страны. Он добавил, что ранее считал достаточным поставить рядом с танком табличку с объяснением истории. Сейчас он уверен, что этого недостаточно — место монумента в музее. Там, сказал глава государства, он снова стал бы частью прошлого и не позволил бы гражданам «перессориться в настоящем». «То же самое должно произойти с другими памятниками и могилами в городах Эстонии, которые переносятся из парков на территории музеев или на кладбища. Историческое разнообразие при этом не исчезнет, а достойно займет место там, где оно не будет причинять многим людям боль и сеять конфликты», — заявил он.