Нам здесь не рады. Эстония закрывает границы для россиян и призывает другие страны следовать ее примеру

Эстонский МИД решил закрыть границы для граждан России. Пока ограничения коснутся обладателей эстонского шенгена, но в планах более основательные запреты.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, что власти Эстонии больше не хотят пускать российских путешественников, 11 августа заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

Хорошая новость — пока речь идет о запрете въезда в страну для обладателей эстонского шенгена. «Эта санкция означает, что визы останутся в силе, но владельцы виз будут подвергнуты санкциям при въезде в Эстонию, им не будет разрешен въезд в Эстонию», — цитирует слова политика издание err.ee.



Министр уточнил, что в настоящее время Эстония располагает данными более чем о 50 тысячах действующих шенгенских виз, выданных гражданам России. Для сравнения: визовые центры Финляндии получают сейчас около тысячи заявлений от россиян на визы в день. Документа на сайте МИД пока нет, но, по словам Урмаса Рейнсалу, новые правила начнут действовать через неделю. Судя по формулировке, речь не про аннулирование виз на границе, а именно об отказе во въезде. К тому же из правила будут сделаны исключения, примерно совпадающие с теми, которые действовали в период пандемии COVID-19.



По словам министра, въезжать в Эстонию по эстонским визам смогут

сотрудники посольства России и члены их семей,

лица, непосредственно участвующие в перевозке грузов и пассажиров,

лица, имеющие право на свободное передвижение в соответствии с законодательством Европейского союза или визит которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям,

те, кто едет в гости к проживающему в Эстонии родственнику,

супруги граждан Эстонии,

лица с долгосрочным видом на жительство в Эстонии,

те, у кого есть общие дети с приглашающим.

Свободно пересекать границу с Эстонией смогут и россияне, имеющие шенгенские визы других стран. Но эстонские власти уже обсуждают дальнейшие ограничения.

«Мы договорились, что МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения, как можно закрыть границу Эстонии также и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, выданная другой страной», — сказал Рейнсалу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. «Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что, пока страны шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России — Финляндия, Эстония и Латвия. Пора прекратить туризм из России уже сейчас», — написала Каллас в своих соцсетях.



Обещать не значит закрыться

В случае введения мер в формулировке эстонского МИДа россияне при желании смогут посещать республику. Например, если въедут в ЕС через Финляндию и затем доберутся до Эстонии на пароме.

Важно подчеркнуть, что обладателей эстонского шенгена не так много. Страна возобновила выдачу виз, прерванную из-за пандемии летом 2021 года. Однако направление не пользовалось слишком большим спросом: для выезда из России требовались медицинские основания. В марте 2022 года страна перестала выдавать визы категорий C и D россиянам. C 28 июля власти Эстонии не дают гражданам РФ временный вид на жительство и учебные визы.



Бизнес в сфере пассажирских перевозок пока считает преждевременным комментировать последствия решения эстонских властей. «Заявление и принятие документа — две большие разницы», — говорит директор «Эколайнс» Андрей Волков. Статистики о числе людей, пересекающих границу с Эстонией именно с шенгеном этой страны, у компании нет.

В Lux Express не располагают точной статистикой, но не исключают, что могут недосчитаться до половины своих пассажиров. «Можем предположить, что эстонские туристические визы есть менее чем у половины российских путешественников. Остальной объем пассажиров приходится на обладателей шенгенских виз других стран и тех, у кого есть вид на жительство в Эстонии», — заявил Райт Реммель, генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group).

Туры в Эстонию пользовались спросом в период закрытых границ, когда путевка в санаторий служила пропуском для российских пограничников. Но когда запреты на российской стороне были сняты, они перестали быть востребованными, рассказал генеральный директор «Петротура» Игорь Мазулов.

«От решения эстонских властей ни холодно ни жарко. Больше смотрим на финнов», — говорит он. С открытием границ россияне снова стали покупать туры в Финляндию и Швецию, однако пока бронирование идет на осень, так как путешественникам сначала предстоит оформить визы. Но спрос в десятки раз меньше, чем до пандемии.

Оценить потери пока затрудняется и эстонский бизнес. Но то, что российских туристов стало меньше, чем в былые времена, признают и там. К примеру, в спа-отеле Toila «Фонтанке» сообщили, что сейчас в 280-местном комплексе отдыхает порядка 20–25 россиян. Это в 3–4 раза меньше, чем до пандемии.

Куда еще не пускают россиян

Эстония настаивает на включении запрета на выдачу россиянам виз в санкции ЕС против РФ. Однако в Еврокомиссии напоминают, что Визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз. Но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.



Россиян с шенгеном уже не пускают в Польшу. Наземная граница из Белоруссии и Калининградской области закрыта для граждан РФ с туристическими визами. Пускают только в исключительных случаях, но можно въехать через другие страны, например из Прибалтики. Консульство Бельгии с 1 июля приостановило выдачу россиянам краткосрочных виз, в том числе туристических, на неопределенный срок приостановила выдачу Литва, с 24 февраля Латвия прекратила выдачу краткосрочных виз. Не выдают туристические визы россиянам Мальта и Словакия, с 27 апреля прекратили Нидерланды, в мае — Дания, в июне — Чехия, Болгария продолжает выдачу виз россиянам, но сроки увеличились.

Об ограничениях на выдачу виз задумалась и Финляндия. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц считает введение санкций против всех граждан РФ неоправданным.

Галина Бояркова, Илья Казаков

«Фонтанка.ру»

