«Пора прекратить туризм из России». Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» путешествовать по Европе

Власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Об этом 9 августа заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. По ее словам, посещение Европы является «привилегией, а не правом».



«Прекратить выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что, пока страны Шенгенской зоны выдают визы, бремя несут соседи России — Финляндия, Эстония и Латвия. Пора прекратить туризм из России уже сейчас», — написала Каллас в своих соцсетях.

