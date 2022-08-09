Зеленский призвал запретить въезд для всех россиян в страны Запада

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post, передает 9 августа ТАСС.

«Cамые важные санкции — это закрытие границ <…> [Они] должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию <…> Какими бы россияне ни были <...> отправьте их в Россию», — сказал он.



Также он назвал введенные санкции против РФ «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год, а также с введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.

