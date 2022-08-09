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    Зеленский призвал запретить въезд для всех россиян в страны Запада

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    Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post, передает 9 августа ТАСС.

    «Cамые важные санкции — это закрытие границ <…> [Они] должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию <…> Какими бы россияне ни были <...> отправьте их в Россию», — сказал он.

    Также он назвал введенные санкции против РФ «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год, а также с введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.

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