Еврокомиссия высказалась о запретах на выдачу туристических виз россиянам

Визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочным виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям. Об этом 9 августа заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.
«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — сказала она.
Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия готова рассмотреть введение новых санкций против России.
«Мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — заявила представитель Еврокомиссии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить россиянам въезжать в западные страны. И на нем не закончилось: премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегий» возможность путешествовать по Европе и потребовала прекратить выдавать россиянам туристические визы.