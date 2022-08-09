    Пробки

    3/10

    usd60.32eur61.16
    Скандал в медвузахГрязная работа за спасибоДополнительный набор в вузыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Еврокомиссия высказалась о запретах на выдачу туристических виз россиянам

    7350
    12 комментариев

    Визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочным виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям. Об этом 9 августа заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — сказала она.

    Официальный представитель ЕК Ариана Подеста добавила, что Еврокомиссия готова рассмотреть введение новых санкций против России.

    «Мы готовы рассматривать новые санкции. Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — заявила представитель Еврокомиссии.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал запретить россиянам въезжать в западные страны. И на нем не закончилось: премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегий» возможность путешествовать по Европе и потребовала прекратить выдавать россиянам туристические визы.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close