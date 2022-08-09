Еврокомиссия высказалась о запретах на выдачу туристических виз россиянам

Визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочным виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям. Об этом 9 августа заявила официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.



«Визовый кодекс ЕС, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предусматривает возможности прекращения выдачи таких виз. Всегда есть категории граждан, для которых визы должны выдаваться, например в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов», — сказала она.

