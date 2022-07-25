Окно в Европу. В МИД Финляндии рассказали, сколько заявок на визу ежедневно подают россияне

«С тех пор визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около 1 тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений», — сказала Лиукконен (цитата по РИА Новости ).

Финляндия в день получает около 1 тысячи заявлений от россиян на визы. Об этом 25 июля заявила замглавы консульского отдела МИД страны Леена Лиукконен.

По данным МИД, в мае россияне подали около 9,8 тысячи заявлений на финскую визу, в июне — около 12,3 тысячи, а к 24 июля — около 15,6 тысячи. При этом эти показатели по-прежнему отстают от доковидного уровня. Так, в начале июля количество заявлений составляло около 15% от уровня 2019 года.



Ранее вице-премьер Финляндии Тютти Туппурайнен сообщила, что Хельсинки не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз. Однако на этом решении настаивают ведущие партии страны.



«Фонтанка» рассказывала, что спрос на визы действительно высокий. Сейчас свободных слотов на запись в визовый центр Финляндии на август нет. Запись на сентябрь откроется только в августе.

