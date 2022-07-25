Финляндия не планирует прекращать выдачу туристических виз россиянам на фоне спецоперации на Украине

Финляндия в настоящее время не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз на фоне проведения ВС РФ спецоперации на территории Украины. Об этом 25 июля рассказала финский вице-премьер Тютти Туппурайнен изданию Is.fi.

По ее словам, Финляндия следует в русле общей санкционной политики ЕС. Вопрос о прекращении выдачи виз должен быть согласован на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения.

