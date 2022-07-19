«Слоты на август закончились». Консульство Финляндии рассказало, когда появятся новые «окна» для соискателей шенгена

Визовый центр Финляндии в Петербурге работает на пределе возможностей из-за возросшего спроса на шенгенские визы. Об этом рассказали «Фонтанке» в генеральном консульстве Суоми 19 июля.
«Антиковидные ограничения были сняты, и спрос на визы вырос. Количество дат для подачи заявлений ограничено, и в связи с ростом спроса слоты быстро заполнились. Сейчас свободных слотов на август нет», — прокомментировали там.
Запись на сентябрь откроется только в августе. Впрочем, отдельные слоты в связи с отменой или переносом даты появляются на сайте, и освободившиеся места становятся доступными. «Мы рекомендуем следить за ситуацией», — отметили в консульстве.
В июле было принято около 6 200 визовых заявлений. Для сравнения: за весь июнь 10 тысяч.
Планов по увеличению пропускной способности визового центра пока нет, хотя такая возможность полностью не исключена. «На данный момент Визовый центр Финляндии работает, как и прежде. О возможных изменениях касательно выдачи виз в целом будет размещена информация в наших каналах коммуникации», — прокомментировали в генконсульстве.