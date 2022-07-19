«Слоты на август закончились». Консульство Финляндии рассказало, когда появятся новые «окна» для соискателей шенгена

Визовый центр Финляндии в Петербурге работает на пределе возможностей из-за возросшего спроса на шенгенские визы. Об этом рассказали «Фонтанке» в генеральном консульстве Суоми 19 июля.

«Антиковидные ограничения были сняты, и спрос на визы вырос. Количество дат для подачи заявлений ограничено, и в связи с ростом спроса слоты быстро заполнились. Сейчас свободных слотов на август нет», — прокомментировали там.

