Финляндия хочет прекратить выдавать россиянам шенгенские визы. Это правда?

Фото: Иван Петров/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За последние дни ряд финских политиков высказался за прекращение либо ужесточение выдачи виз россиянам. «Фонтанка» выяснила, насколько реален такой сценарий и могут ли аннулировать визы тем, кто их уже получил.

Хорошая новость — раньше сентября решения по этому вопросу ждать не приходится: члены финского правительства находятся в отпусках. Плохая — одобрение ЕС для такого шага властям Суоми не нужно. В МИД уже думают, что делать в случае полного прекращения выдачи шенгена россиянам.



Почему финские политики хотят оставить россиян без виз?



За прекращение выдачи туристических виз россиянам выступили депутаты трех партий финского парламента — социал-демократической партии Финляндии (СДП), Национальной коалиционной партии (НКП), «Истинные финны» и партии «Финляндский центр». Одни парламентарии считают неправильным, что россияне продолжают совершать поездки в Европу на фоне спецоперации на Украине. По мнению других, текущая ситуация «ослабляет действия санкций [ЕС] и противоречит их целям».



Однако это было не голосование по законопроекту или официальное парламентское слушание, а всего лишь опрос финских СМИ.

Значит визы все-таки будут выдавать?

Финляндия в настоящее время не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, заявила вице-премьер страны Тютти Туппурайнен. Никакой приостановки нет, заверили в посольстве.

Напомним, Суоми возобновила выдачу туристических виз всем желающим с 1 июля. С 15 июля Россия сняла ковидные ограничения, запрещавшие выезжать из страны через сухопутную границу в страны шенгена.



Сейчас Суоми получает около 1 тысячи заявлений от россиян на визы в день. Ранее «Фонтанка» писала, что визовый центр в Петербурге работает на пределе возможностей. Свободных окон на август уже нет, запись на сентябрь еще не открылась.

Кто вообще принимает решения, давать или не давать визы? Может ли парламент «надавить» на правительство?

Решение о запрете или ужесточении правил выдачи виз россиянам будет принимать правительство Суоми. Пока за ужесточение визовой политики высказался министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден, назначенный временно исполняющим обязанности премьер-министра страны вместо ушедшей в отпуск Санны Марин.



По его словам, Министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос. Правда, есть одно но: все другие министры находятся в отпусках, так что на этой неделе решения не может быть точно. В любом случае, поскольку Финляндия является парламентской республикой, сначала пройдут парламентские слушания. С учетом длительности сезона отпусков, вряд ли это случится раньше осени.

«Я понимаю эти дебаты. Жители Восточной Финляндии удивлены тем, что русские по-прежнему приезжают в Финляндию, несмотря на то, что Россия ведет [спецоперацию], но, вероятно, это не вина этих отдельных людей», — сформулировал Аки Линден возможный предмет дискуссии.



Может ли ЕС заставить Финляндию это сделать?

По словам Аки Линдена, Финляндия может сама определять свою визовую политику и не нуждается в одобрении ЕС. В то же время Суоми следует в русле общей санкционной политики ЕС, и вопрос о прекращении выдачи виз должен быть согласован на уровне Евросоюза и стран Шенгенского соглашения, считает Тютти Туппурайнен. Не исключено, что при принятии сложного решения правительство Суоми проведет консультации с Брюсселем и мнение руководства ЕС может стать для финских политиков аргументом в пользу того или иного решения, но само по себе это не является обязательной процедурой.



Могут ли россиянам аннулировать ранее выданные визы?

Такой сценарий малореален, и, во всяком случае, он не обсуждается. Визу могут аннулировать при пересечении границы, но в случае если путешественник допустил серьезные нарушения, например не оплатил штрафы. Страны, которые приостановили выдачу шенгена россиянам, например Литва, Чехия и Эстония, не стали аннулировать ранее выданные визы.



Если финны перестанут выдавать визы, где взять шенген?

Туристические визы россиянам выдают Греция, Испания, Италия и Франция. Правда, придется сперва купить билеты и составить план поездки. Окон для записи тоже немного, так что оформить шенген быстро не получится: ждать придется полтора месяца, цены тоже кусаются.

Если Финляндия все же ужесточит визовый режим, чем ответит Россия?

В Кремле не исключают действий эмоционального характера со стороны ЕС, которые «не будут укладываться в понимание здравых рассуждений», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля. Но любые запреты выдачи шенгенских виз не останутся без ответной реакции. «Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю — естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию», — сказал он.



В МИД РФ не исключают полного прекращения выдачи виз россиянам для въезда в шенгенскую зону. В этом случае взаимодействия на двусторонней основе будет выстраиваться с отдельными договороспособными европейскими странами, заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в интервью ТАСС.

Механизм выдачи электронных виз Россия так и не перезапустила, хотя сняла мешавшие этому ковидные ограничения.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

