В Кремле заявили, что запрет выдачи шенгенских виз россиянам не останется без ответной реакции

Москва надеется на благоразумие визовой политики Евросоюза в отношении россиян, однако предупредила, что любые запреты выдачи шенгенских виз не останутся без ответной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 26 июля.
По его словам, в Кремле не исключают действий эмоционального характера со стороны ЕС, которые «не будут укладываться в понимание здравых рассуждений».
«Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю — естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю — всё-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден заявил, что министерство иностранных дел Суоми готово рассмотреть вопрос ужесточения визовой политики в отношении граждан России.