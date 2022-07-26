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    В Кремле заявили, что запрет выдачи шенгенских виз россиянам не останется без ответной реакции

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    Москва надеется на благоразумие визовой политики Евросоюза в отношении россиян, однако предупредила, что любые запреты выдачи шенгенских виз не останутся без ответной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 26 июля.

    По его словам, в Кремле не исключают действий эмоционального характера со стороны ЕС, которые «не будут укладываться в понимание здравых рассуждений».

    «Это было бы очень плохо, и еще раз повторяю — естественно, это неминуемо повлекло бы ответную реакцию... Но еще раз повторяю — всё-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден заявил, что министерство иностранных дел Суоми готово рассмотреть вопрос ужесточения визовой политики в отношении граждан России.

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    Комментарии 25

    Иван Хмельницкий26 Июл 2022 в 16:37
    И мир содрогнётся от ответки Пескова....
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