В Кремле заявили, что запрет выдачи шенгенских виз россиянам не останется без ответной реакции

Москва надеется на благоразумие визовой политики Евросоюза в отношении россиян, однако предупредила, что любые запреты выдачи шенгенских виз не останутся без ответной реакции. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 26 июля.



По его словам, в Кремле не исключают действий эмоционального характера со стороны ЕС, которые «не будут укладываться в понимание здравых рассуждений».

