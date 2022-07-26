Финский министр заявил, что МИД готов рассмотреть вопрос ужесточения выдачи виз россиянам

Финское министерство иностранных дел готово рассмотреть вопрос ужесточения визовой политики в отношении граждан России. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден.



В интервью финским СМИ 26 июля он выразил личное мнение, что политику следует ужесточить, и отметил, что министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос.



На этой неделе решений по визам не ожидается, поскольку в правительстве период отпусков.

