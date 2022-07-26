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    Финский министр заявил, что МИД готов рассмотреть вопрос ужесточения выдачи виз россиянам

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    4 комментария

    Финское министерство иностранных дел готово рассмотреть вопрос ужесточения визовой политики в отношении граждан России. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден.

    В интервью финским СМИ 26 июля он выразил личное мнение, что политику следует ужесточить, и отметил, что министерство иностранных дел готово рассмотреть этот вопрос.

    На этой неделе решений по визам не ожидается, поскольку в правительстве период отпусков.

    Посольство Финляндии в Москве накануне сообщило, что продолжает выдавать шенгенские визы россиянам.

    Ранее в соцсетях разошлись посты с информацией о том, что Финляндия больше не намерена выдавать визы гражданам РФ. Первоначальная информация была опубликована в финских СМИ. Дальше разговоров дело пока не идет. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях представителей некоторых партий Суоми.

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    Комментарии 4

    Avs715326 Июл 2022 в 14:10
    А вот кто проворнее, горячий финский мид или горячие финские парни? На ужесточение корову-то не купишь...
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