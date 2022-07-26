    Пробки

    3/10

    usd57.78eur58.67
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетРеновация 2.0Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Финляндия продолжает выдавать визы россиянам. В посольстве опровергли слухи

    1935
    8 комментариев

    Финляндия не прекращала выдачу шенгенских виз россиянам, на данный момент о приостановке речи не идет. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Финляндии в Москве.

    «На данный момент мы продолжаем выдавать шенгенские визы россиянам. Никакой приостановки нет», — сказал представитель посольства.

    Ранее в соцсетях разошлись посты с информацией о том, что Финляндия больше не намерена выдавать визы гражданам РФ. Первоначальная информация была опубликована в финских СМИ. Дальше разговоров дело пока не идет. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях представителей некоторых партий Суоми.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 8

    Кот Ученый26 Июл 2022 в 13:47
    Да что ж такое! как жеж так то!) Опять испортили настроение фонтанкинской либерде))
    +0-0
    читать все комментариидобавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close
    close