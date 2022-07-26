Финляндия продолжает выдавать визы россиянам. В посольстве опровергли слухи

Финляндия не прекращала выдачу шенгенских виз россиянам, на данный момент о приостановке речи не идет. Об этом 26 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства Финляндии в Москве.



«На данный момент мы продолжаем выдавать шенгенские визы россиянам. Никакой приостановки нет», — сказал представитель посольства.



Ранее в соцсетях разошлись посты с информацией о том, что Финляндия больше не намерена выдавать визы гражданам РФ. Первоначальная информация была опубликована в финских СМИ. Дальше разговоров дело пока не идет. Распространяющиеся панические сообщения основаны на высказываниях представителей некоторых партий Суоми.

