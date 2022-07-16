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    Смольный: Отмена ковидных ограничений не означает автоматический запуск электронных виз

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    Отмена ковидных ограничений на въезд иностранцев в РФ не означает автоматический запуск выдачи электронных виз. Об этом «Фонтанке» заявил глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

    Накануне стало известно, что с 15 июля утратили силу распоряжения о границах РФ №635 и №763. По словам Корнеева, электронные визы формально не выдавались из-за 635-го распоряжения, ссылка на него была на сайте МИДа. Но отмена ограничений не означает автоматический запуск виз.

    Сейчас на сайте просто указано: «Оформление и выдача иностранным гражданам всех категорий виз временно приостановлены», отметил чиновник. «Предполагается, что для запуска необходимо отдельное решение», — подчеркнул он

    Режим электронных виз начал действовать на территории Санкт Петербурга и Ленинградской области в конце 2019 года. Право упрощенного въезда получили граждане 53 стран. Электронная виза действовала в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Однако с началом пандемии COVID-19 этот механизм был заморожен.

    Ранее сообщалось, что власти Петербурга вместе с Ростуризмом обсуждают вопрос о перезапуске электронных виз с МИД, рассчитывая, что это позволит увеличить число иностранных туристов.

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