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    Россия снова начнет выдавать иностранцам электронные визы. По ним можно будет приехать в Петербург

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    Правительство РФ отменило запрет на выдачу электронных виз иностранным гражданам. Это следует из постановления, размещенного на официальном портале правовой информации 15 июля.

    Документ прекратил действие ковидных запретов на пересечение границы, в том числе распоряжение № 635-р от 16 марта 2020 года, которое вводило ограничения на въезд в Россию для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также приостанавливало оформление и выдачу виз и приглашений. Согласно этому распоряжению, МИД РФ было поручено «временно приостановить оформление иностранным гражданам единых электронных виз», а также «уведомить иностранные государства о предусмотренных мерах, подчеркнув, что они обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер». Таким образом, мораторий на оформление электронных виз прекращается с 15 июля.

    Режим электронных виз начал действовать на территории Санкт Петербурга и Ленинградской области в конце 2019 года. Право упрощенного въезда получили граждане 53 стран. Электронная виза действовала в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток. Однако с началом пандемии COVID-19 этот механизм был заморожен.

    Ранее сообщалось, что власти Петербурга вместе с Ростуризмом обсуждают вопрос о перезапуске электронных виз с МИД, рассчитывая, что это позволит увеличить число иностранных туристов.

    Петербург в январе — июне 2020 года посетили 130 тысяч иностранцев. Для сравнения: в 2019 году город посетили 4,9 млн гостей из-за рубежа. «Фонтанка» задала вопрос комитету по развитию туризма о том, как перезапуск электронных виз скажется на турпотоке, но на момент публикации ответ не получила.

    Сегодня же состоялось долгожданное открытие границы с Финляндией. О том, как это было, смотрите здесь.

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