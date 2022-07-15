    Пробки

    4/10

    usd58.26eur58.34
    ТЕМА ДНЯ

    Сырно-клубничная трансляция из Финляндии

    Рогозин – не космосДело ШевчукаДворец от ВерыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пустили, но не сразу. Смотрим, как открывалась граница с Финляндией

    3909
    1 комментарий

    На границе с Финляндией 15 июля случился ажиотаж. Люди ждали открытия границ с ночи. Стояли «газели» с туристами. Стояли автомобилисты. Без основания не пропускали. Заветное постановление опубликовали к обеду. И наконец граница открыта. В сырно-клубничной онлайн-трансляции мы наблюдаем за первыми покупками наших читателей, разглядываем витрины магазинов, которые из-за пандемии не были широко доступны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    Назарова Анна

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close