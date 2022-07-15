На границе с Финляндией 15 июля случился ажиотаж. Люди ждали открытия границ с ночи. Стояли «газели» с туристами. Стояли автомобилисты. Без основания не пропускали. Заветное постановление опубликовали к обеду. И наконец граница открыта. В сырно-клубничной онлайн-трансляции мы наблюдаем за первыми покупками наших читателей, разглядываем витрины магазинов, которые из-за пандемии не были широко доступны.
Пустили, но не сразу. Смотрим, как открывалась граница с Финляндией
15 июля 2022, 15:12
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На границе с Финляндией 15 июля случился ажиотаж. Люди ждали открытия границ с ночи. Стояли «газели» с туристами. Стояли автомобилисты. Без основания не пропускали. Заветное постановление опубликовали к обеду. И наконец граница открыта. В сырно-клубничной онлайн-трансляции мы наблюдаем за первыми покупками наших читателей, разглядываем витрины магазинов, которые из-за пандемии не были широко доступны.
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