Эстония официально перестала выдавать туристические визы гражданам России

МИД Эстонии объявил о временной приостановке выдачи туристических виз для россиян.



«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз <...> Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях — временно приостановлена», – цитирует 10 марта заявление министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс агентство ERR.



По ее словам, ограничения коснутся всех представительств, консульств и пунктов обслуживания на территории РФ. Также Лийметс заметила, что получить пошлину от россиян теперь технически невозможно.

