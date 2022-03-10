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Эстония официально перестала выдавать туристические визы гражданам России

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МИД Эстонии объявил о временной приостановке выдачи туристических виз для россиян.

«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз <...> Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях — временно приостановлена», – цитирует 10 марта заявление министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс агентство ERR.

По ее словам, ограничения коснутся всех представительств, консульств и пунктов обслуживания на территории РФ. Также Лийметс заметила, что получить пошлину от россиян теперь технически невозможно.

При этом глава внешнеполитического ведомства добавила, что будут сделаны исключения для посещения близких родственников и по гуманитарным причинам.

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