Эстония официально перестала выдавать туристические визы гражданам России

МИД Эстонии объявил о временной приостановке выдачи туристических виз для россиян.
«Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз <...> Так что да, выдача виз с целью получения лечебных процедур в эстонских СПА-центрах или других туристических целях — временно приостановлена», – цитирует 10 марта заявление министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс агентство ERR.
По ее словам, ограничения коснутся всех представительств, консульств и пунктов обслуживания на территории РФ. Также Лийметс заметила, что получить пошлину от россиян теперь технически невозможно.
При этом глава внешнеполитического ведомства добавила, что будут сделаны исключения для посещения близких родственников и по гуманитарным причинам.