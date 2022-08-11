Власти Эстонии обещают подумать, как запретить въезд россиянам с любыми шенгенскими визами

Правительство Эстонии обсудит возможность запрета на въезд для россиян с любыми шенгенскими визами. Об этом 11 августа заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу, пишет РИА Новости.



«На следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы», — сказал он.



Как объявил в четверг Рейнсалу, через неделю Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Под исключение попадают дипломаты, члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Кроме того, разрешается въезд по гуманитарным соображениям.

