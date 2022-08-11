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    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

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    Власти Эстонии обещают подумать, как запретить въезд россиянам с любыми шенгенскими визами

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    10 комментариев

    Правительство Эстонии обсудит возможность запрета на въезд для россиян с любыми шенгенскими визами. Об этом 11 августа заявил глава МИД республики Урмас Рейнсалу, пишет РИА Новости.

    «На следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы», — сказал он.

    Как объявил в четверг Рейнсалу, через неделю Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой ранее. Под исключение попадают дипломаты, члены их семей, лица, занимающиеся международными грузовыми перевозками и пассажирскими перевозками, а также те, кто имеет родственников-граждан или постоянный ВНЖ в Эстонии. Кроме того, разрешается въезд по гуманитарным соображениям.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ранее заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Посещение Европы, по её словам, является «привилегией, а не правом».

    До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала аналогичную точку зрения. По мнению политика, необходимо ограничить туризм из России. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине.

    При этом в Еврокомиссии заявляли, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.

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    Комментарии 10

    Avs715311 Авг 2022 в 15:41
    Не подскажете, как проити к ратуше?
    О, таа... Вам напраффо, потоом налеффо, потоом пряямо и таам пудет фоксаал...
    +2−0
    Трындин11 Авг 2022 в 15:38
    Мы России не боимся, у нас армия своя.
    Тысяча велосипедистов, и в порту пол корабля.
    На границах все серьезно, не прорвется ни один.
    Нападение невозможно - мы им визы не дадим.

    Мммм... Kui raske Eestis olla.
    Мммм... Не боимся мы России.
    Мммм... В общем, нас и не спросили...
    +2−2
    27467654111 Авг 2022 в 15:11
    Для этого им придется выйти из Шенгенского соглашения и вводить контроль на всем протяжении своей границы. Иначе не получится.
    +2−1
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